El Córdoba CF se mide este domingo al Yeclano Deportivo, un rival al que no se ha enfrentado nunca. Porque el actual club de Yecla fue fundado en 2004 y nació de la refundación del antiguo Yeclano CF, que desapareció ese mismo año. Durante sus 15 temporadas de existencia, esta temporada será la primera en la que ambos coincidan en una liga.

Pero esta visita no será la primera del cuadro blanquiverde a un estadio –La Constitución– en el que incluso logró un triunfo (0-1) en la campaña 97-98, en la que los cordobesistas no pudieron al final clasificarse para el play off de ascenso. En los otros dos enfrentamientos en tierras murcianas hubo victorias locales: 3-2 en la 94-95 y 2-0 el ejercicio siguiente.

Como caso anecdótico, en ese único triunfo del CCF en La Constitución, jugaban en el cuadro local José Luis Oltra, que fue entrenador del equipo cordobesista (15-16 y 16-17), y Javi Moreno, que vistiera la elástica blanquiverde en dos etapas, en la campaña 96-97 y posteriormente de la 05-06 a la 07-08, jugando en total 104 partidos con el Córdoba, en los que marcó 48 goles, y consiguió un ascenso a Segunda en junio de 2007.

Juanto Ortuño, conexión actual del CCF con Yecla

Sin embargo, hay bastantes más nexos de unión entre el Yeclano y el Córdoba. El más cercano, la presencia en el cuadro que dirige Enrique Martín de Juanto Ortuño, natural de Yecla. Y mirando al pasado, y por tanto, al anterior club, que se mantuvo durante diez temporadas consecutivas en la categoría de bronce, existe un puñado más de conexiones.

En la campaña 90-91 formaron parte de aquel primitivo equipo Juan Pedro Ruiz y Juan José Acosta, que disputaron 59 y 26 partidos con el Córdoba, respectivamente. Una campaña después, militaron en el Yeclano hasta cuatro ex blanquiverdes, el añorado Serafín, ya fallecido, el propio Ruiz, Fábregat y el cordobés Jorge Ramírez, que estuvo cinco cursos en Yecla, donde jugó un total de 46 partidos.

La nómina de futbolistas con pasado cordobesista que pasaron por el extinto Yeclano CF se completa con Francisco Moreno, José Luis Oltra, Joseba Irazusta, Blanca y José Carlos Soria.

José Carlos Soria vivió el 'cartagenazo'

El central manchego jugó en la última campaña de existencia de los murcianos (03-04), una temporada que quedó marcada por la desaparición después de arrastrar durante todo el año impagos a los jugadores. Perdió la categoría en los terrenos de juego y después lo hizo también administrativamente, junto al Compostela, hasta acabar en Preferente, lo que le empujó directamente a desaparecer.

Antes de recalar en tierras murcianas, Soria formó parte de la plantilla del CCF durante cinco ejercicios (97-02). Llegó procedente del Atlético de Madrid B a un club inestable deportivamente que finalizó sexto después de haber tenido hasta cuatro técnicos: Eduardo Chato González, Antonio Teixidó, Pacuco Rosales y Juan Verdugo.

En su etapa en El Arcángel, disputó 130 encuentros, entre ellos los seis de la fase de ascenso de la 98-99 que culminó con el regreso del Córdoba a Segunda División en el recordado partido disputado en el Cartagonova (1-2) en junio de 1999.