Satisfecho después de la victoria de su equipo ante el Villarrobledo, Raúl Agné valoró el buen partido de los suyos, que le deparan su segunda victoria como técnico blanquiverde y un seis de seis tras dos partidos en El Arcángel.

"Hemos hecho nuestro trabajo, hemos sido protagonistas con balón y es la dirección que queremos coger y ojalá en un tiempo otros partidos acaben con un resultado más abultado a nuestro favor", apuntó el técnico de Mequinenza en su primera valoración del partido.

Y es que Agné tiene claro que "no podemos andar transitando sin ser reconocibles", de ahí que prefiera "elegir una dirección que creo que es el balón, que es lo único que ordena el juego". En consonancia con esa filosofía, el técnico explicó que "he puesto a los jugadores que técnicamente son mejores, y entre ellos, Javi Flores nos da la diferencia, porque tiene talento indvidudal entre esa gente, pero más allá de eso, todo el equipo ha sido capaz de llevar el balón, buscar espacios por dentro, abrir el campo... y se han dado circunstancias para dar un resultado mejor".

Sobre esas ocasiones de las que dispuso su equipo, Agné apuntó que "las hemos generado desde el balón, desordenando al rival, sumando pases y así los compañeros tienen más ventaja. Me quedo con que se han generado y hemos sido agresivos tras cada pérdida porque no está reñido ser comprometido con ser agresivo y hemos dado un paso al frente también".

Castellanos, contento pese a la derrota de su equipo El técnico del Villarrobledo, Jesús Castellanos, acabó contento con su equipo pese a la derrota cosechada en El Arcángel. “Es la pelea que tenemos todo el año. Hemos entrado bien, hemos competido y se lo hemos puesto muy difícil, pero lástima ese gol en una pérdida incomprensible que nos pilla descolocados y la buena jugada que hace Javi Flores”, valoró el técnico visitante, que añadió que “ha estado igualada la primera parte y teníamos buenas sensaciones, aunque nos faltaba finalizar para meter el miedo en el cuerpo al Córdoba y arrebatarle el balón”. A raíz de ahí, comentadó que “hemos encajado en la segunda parte muy pronto, el partido se ha vuelto de ida y vuelta y ya un poco a la desesperada, hemos perdido el orden y los partidos te llevan a eso, y hemos acabado muy justos”. “Estamos en Segunda B, ves la plantilla, el estadio, el equipo y el ambiente y lo que exige esta camiseta es ser solvente en casa en Segunda B, aquí ha sido siempre complicadísimo porque es un equipo que debe estar arriba y la situación extradeportiva condiciona, pero no me sorprende que lleve los números que lleva en casa”, apuntó sobre elCórdoba.

Además, sobre la situación vivida en el club en los últimos días, el técnico del Córdoba apuntó que "hemos hablado y hemos dicho: elegid lo que queréis, ¿seguimos, nos vamos? Pero el ruido no lo podemos controlar, esta es la manera única que tenemos de reivindicarnos. Ojalá todo se solucione. Es un grupo sano, nadie ha puesto un pero y me da buen rollo todo".

También tuvo palabras el técnico para la afición blanquiverde, a la que quiso "agradecer que nos han esperado, genera satisfacción que estén contigo y luego la gente es libre de manifestarse como quiera, no puedo decir más". Sobre la hinchada cordobesista, el entrenador añadió que "llevo apenas dos semanas, dos partidos de local, cuando he venido de visitante, no recuerdo que esta afición se pusiera de culo con el equipo, es una afición que tira, que le gusta, y si le das, atacas y generas ocasiones... Han estado en todo momento, desde los chavales del fondo, que te dan aliento, a todos".

Nombres propios

En cuanto a nombres propios, a Agné se le preguntó por Víctor Ruiz, del que destacó que "cumplió bien, pierna natural, más juego... Hemos optado por el juego, balón desde atrás, y si voy al carajo, voy con esto; a ellos les gusta y así iremos, unas veces será mejor y otras peor".

También tuvo palabras el técnico para Miguel de las Cuevas, del que reconoció que "si fuera el de Primera no estaría aquí, pero me da lo que quiero, que es continuidad, ha perdido velocidad, pero me da calidad y pases, y si lo juntas con Imanol, Javi, Palo... a cada uno le pido su virtud, pero se hace mayor y se cansa".