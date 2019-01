Los "matices" frenan la llegada de Sergi Guardiola al Valladolid

El traspaso de Sergi Guardiola al Valladolid está en camino, pero aún no está cerrado. "Faltan matices", ha recordado el director deportivo del club albivioleta, Miguel Ángel Gómez, que ha reconocido que el jumillano es su "prioridad" para reforzar el ataque en este mercado de invierno. En Pucela valoran mucho la "ilusión" que el jugador ha manifestado por llegar al José Zorrilla, si bien fían todo al acuerdo previo entre el Córdoba CF y el Getafe. La ruptura del contrato de cesión a la entidad azulona es básica para poder cerrar la operación y la contraprestación que pide el club madrileño por aceptar este viraje es la clave de todo.

De eso es más que consciente el club blanquiverde, que se afana en obtener el OK de Ángel Torres para romper el trato alcanzado el pasado junio. El CCF cuenta con tres avales: por un lado, la voluntad del jugador por salir en busca de los minutos que no está teniendo a las órdenes de José Bordalás; por otro, la promesa hecha hace unas semanas por el Getafe de facilitar la operación en caso de que el CCF tuviera un comprador para Guardiola en este mercado invernal, y por último, los compromisos adquiridos y luego no satisfechos (cesión de futbolistas) por parte de la entidad del Coliseum Alfonso Pérez. Pero no será fácil.

De momento, aunque la voluntad tanto del Valladolid como del Córdoba es que todo se solucione cuanto antes, nadie se atreve a dar plazos. "Si se piensa en el chaval, en su familia y en el Córdoba, se debería solucionar. Esa es la realidad. Pero si uno piensa en otras cosas... Nosotros estaríamos muy contentos si el chaval viene. Estamos llevando el tema muy bien y tenemos todos claro dónde está el matiz. Hay mucha gente de acuerdo y sólo queda un matiz", ha insistido Gómez.

El director deportivo pucelano ha dejado claro que Guardiola les "gusta", pero que "todavía" no hay nada cerrado. "Como siempre en los acuerdos faltan matices, que en un caso para unos son más importantes y para otros no", ha explicado, dentro de una negociación que llevaría al punta a vestir de blanquivioleta en propiedad. Porque de lo que no hay duda es de que el que fuera pichichi del CCF el pasado curso es su opción número uno, lo que ha hecho que hasta el máximo accionista, el legendario Ronaldo, esté "muy implicado" en que la operación fructifique.

Un 'regate' por Álvaro Aguado

"Si tienes claro cuál es tu prioridad, creo que tienes que ir a por él al cien por cien, no vale estar ahí a medio gas. Si por una parte hay una ilusión tremenda por parte del jugador y por parte del club estamos todos de acuerdo, entonces yo creo que ese es el perfil", ha incidido Miguel Ángel Gómez, que no ha querido pronunciarse sobre la opción, sobre la mesa, de que Álvaro Aguado forme parte del acuerdo definitivo.

"Es un mediocentro del Córdoba, prometedor, tremendamente prometedor, pero nuestra prioridad a corto plazo, sinceramente y no podemos pegar bandazos, una vez analizado, es mejorar algo que se está viendo que no rinde". Hay que recordar que la negociación dejaría al medio jiennense en el Córdoba hasta el final del presente curso.

Esa prioridad del Valladolid es fichar un punta, y que sea Sergi Guardiola. "Queremos traer un delantero que incremente esa competitividad, sin meterle la presión a Stiven Plaza -el joven ariete ecuatoriano ha sido presentado con contrato hasta 2023-, que tiene que ir madurando poco a poco y ojalá la rompa, pero lo normal es que necesite un tiempo de adaptación. Estamos buscando un delantero que conozca la liga, que se adapte rápido, que tenga ilusión por venir y demostrar que es un futbolista de Primera, y que además ponga de acuerdo a todos. Y ese perfil está muy claro", ha finalizado el máximo responsable de la parcela deportiva del club pucelano.

Parece claro entonces que todo está pendiente del visto bueno definitivo del Getafe. Y conseguirlo sólo le corresponde al Córdoba, como ha puntualizado el consejero delegado albivioleta, Carlos Suárez: "El club está trabajando y veremos si en poco tenemos un acuerdo. Nosotros con el Getafe no tenemos que hablar porque el jugador es propiedad del Córdoba. Es verdad que el jugador tiene un contrato con el Getafe y tiene que haber un acuerdo. Mientras no haya un acuerdo con ellos, y si es que lo consiguen, cualquier cosa que nosotros podamos hacer igual es un poco insuficiente".

"Vamos a ver entonces si realmente ellos ven si en el Getafe van a prescindir del jugador o no, porque es cierto que no está teniendo muchos minutos, pero nosotros en esa relación no podemos entrar para nada. Si el jugador, como él ya lo ha manifestado, y el Córdoba rescinden esa relación con el Getafe, podremos avanzar nosotros", ha argumentado una de las piezas clave en todo un proceso de negociación que podría cristalizar pronto, si bien aún no hay acuerdo.