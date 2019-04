Hablen, que para mañana es tarde

De un tiempo a esta parte, una vez aceptado un descenso ganado a pulso y ya asumido que el futuro pasa por la Segunda B, las declaraciones en el Córdoba CF han venido salpicadas de la necesidad de hablar sobre el verde, y no delante de un micrófono. Esa es la realidad que le toca ahora al equipo para hacer un poco más llevadera una despedida en fascículos en la que, con la profesionalidad a la que apeló Rafa Navarro en su última comparecencia, está obligado a restañar su dañada imagen, por el bien propio... Pero también por el colectivo de una institución que pasa momentos difíciles, que camina por un callejón oscuro que nadie sabe dónde terminará y en el que deberá lidiar con juicios constantes de los que de verdad sienten lo que significa la blanquiverde y el escudo que porta.

De esta manera, nada mejor que la coincidencia con la fiesta de la democracia de otra parada liguera para que todos los protagonistas de esta triste campaña puedan manifestarse libremente. Y para que no haya dudas, podrán hacerlo ante un juez sin mácula como el Zaragoza, que arriba a El Arcángel (20:00) con la amenaza real de seguir los pasos del CCF si no enmienda en este último mes y medio un ejercicio lleno de borrones. De momento, su distancia con la permanencia es mínima, apenas cuatro puntos, después de sumar la pasada semana los tres otorgados federativamente ante el Reus, lo que refleja ya de salida que los maños son los que más se juegan en este partido.

Sin embargo, que eso no sea sinónimo de nada bien lo sabe el cordobesismo, que ha ido viendo a su equipo despeñarse final tras final hasta quedar sin opciones reales de pelear por algo diferente a la vergüenza torera y el honor. Dos sentimientos que fueron vilipendiados en la última aparición por el estadio ribereño ante el Lugo y que deberán ser suturados en la medida de lo posible en lo que resta de curso. Porque si decir adiós es duro, hacerlo sin las formas adecuadas, puede resultar dañino, y no solo para el presente de la entidad, sino para su futuro más inmediato y el de sus actores principales.

Con esa obligación no precisamente menor que señala directamente a la profesionalidad del grupo, el Córdoba saltará al césped de El Arcángel, que amenaza con asistir a una desbandada mayoritaria por parte de sus más fieles pese a la enésima promoción lanzada por el club. Y los que finalmente se decidan a ir, seguramente lo harán con la intención de rendir cuentas por el suplicio vivido desde el pasado agosto. Ya lo hicieron hace dos semanas, tanto a los que pisan el verde como a los que ven el toro desde la barrera del palco. Los primeros seguirán dando la cara porque lo llevan en el sueldo... ese que ahora mismo no perciben; los segundos está por ver qué momento eligen para salir y dar las explicaciones pertinentes, que no son pocas, tanto del desastre deportivo como del caos institucional.

Pero mientras eso ocurre, y salvo la próxima semana por ese descanso obligatorio, el fútbol seguirá pidiendo la palabra cada fin de semana. Ante un Zaragoza exigido, Rafa Navarro ya deslizó que su plan pasa por repetir lo hecho en los 80 minutos finales del Tartiere, porque si el equipo calca su puesta en escena... Claro está que la idea de colocar a Andrés Martín como referencia no funcionó, aunque si Piovaccari no está, Carrillo llega justo y tirar del filial no es una opción real, las alternativas se quedan en nada.

En el resto, pese a que el rendimiento es el que es, no habrá muchos cambios, más allá de la vuelta de Bodiger a la medular, donde podría estar acompañado por De las Cuevas. Carbonell, Álvaro Aguado y el capitán Alfaro formarían una línea de medias puntas inédita a la que, como al resto, se le pedirá únicamente que hablen en el verde, que tomen la palabra, porque mañana quizás ya sea tarde.