Maño de nacimiento y con más de un centenar de partidos con la camiseta del Zaragoza y su filial, Chus Herrero ha sido el elegido por el Córdoba CF para atender este jueves a los medios de comunicación, aunque de lo que menos se habló fue del partido ante el cuadro aragonés del domingo (El Arcángel, 20:00). El central ha admitido que "no había vivido una situación" como la que se ha encontrado en el club blanquiverde en sus 13 temporadas de profesional, apuntando que su opinión va más hacia cosas que "no son estrictamente deportivas", como los retrasos en el pago de las nóminas.

El zaguero ha reconocido que esos problemas "pueden afectar al grupo", si bien no ha querido ponerlos como excusa de que el CCF esté ya virtualmente descendido: "El fútbol es fútbol y ahí no entra en juego ningún otro factor sino competir y hacerlo bien en el campo. Son situaciones de las que aprender y hay que mirar hacia adelante". Al respecto, el futbolista ha admitido que no conoce cuándo el club podrá ponerse al día con sus trabajadores, matizando que su única preocupación pasa por "lo deportivo y hacer bien" su trabajo.

Pero no se puede decir ni que eso esté saliendo bien, pues desde hace ya un par de jornadas el futuro del Córdoba está fuera del fútbol profesional. Chus Herrero ha indicado que en el vestuario se han parado a pensar "por qué el equipo no ha dado el nivel de competición que exige la categoría, pero cada uno tiene su visión y mirar al pasado no sirve. El equipo no compitió y estamos en esta situación por eso, y cada uno tiene una visión".

¿Y cuál es su punto de vista, sobre todo tras los fallos estrepitosos ante el Extremadura o el Lugo? "Esos partidos los hemos visto como finales y la última opción, y quizás eso ha pasado factura o ha agarrotado a mucha gente. Creo que va más por ahí que por falta de otras cosas, porque como profesionales salimos a ganar y competir, y nadie sale a no correr, no competir; es más esa situación de última opción, que la gente no ha sabido llevar bien esa situación", ha argumentado el ex del Albacete.

Es por eso que el defensa tiene claro que nadie se ha borrado, aunque "hay quien participa menos y el ánimo es peor porque no puedes ayudar ni participar". "Mi compromiso es total desde el primer día que llegué porque siempre ha sido así y soy profesional y lo seguiré siendo hasta el final de mi carrera", ha apuntado un futbolista que deja abierta su continuidad la próxima temporada, aunque para eso habrá que esperar a que "todo se aclare y todo haya pasado".

Apuesta por "dar la cara" hasta el final

Pero antes queda por ver qué es capaz de hacer el CCF en este tramo final del campeonato. Chus Herrero ha puntualizado que el objetivo del equipo es "dar la cara que dimos a partir del minuto 15-20 en Oviedo, competir, luchar, ser profesionales y seguir por ese camino y ver cosas que no sé si por la presión o atenazados no se han visto con otra situación. Queremos que se vea ese Córdoba de compromiso hasta el final".

Así, se descartaría que el equipo diera lugar a algún tipo de suspicacias, dado que sus seis rivales -el séptimo es el Reus, expulsado de la competición en enero- están en la pelea por la permanencia o el ascenso, directo o vía play off: "Al final de temporada se especula con estas cosas y más en nuestra situación. Estas situaciones las he vivido en muchos partidos y al final siempre existen esas sorpresas, no solo con nosotros, sino en otros, pero creo en la profesionalidad de la gente".

Por último, Herrero ha indicado que en la caseta ya no se hacen cuentas porque, aunque la salvación "no es imposible, somos realistas y sabemos que es muy complicado", por lo que el reto es "quitarnos la presión" para poder acabar con una buena imagen. Sería bueno que el CCF la mostrara ya ante un Zaragoza que "tiene muchos jugadores de calidad, juega mucho por dentro y no tiene una situación fácil, porque si somos capaces de hincarle el diente, se pueden meter en problemas".