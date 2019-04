Con el equipo virtualmente descendido a Segunda B, la actualidad del Córdoba CF empieza a girar más en torno lo extradeportivo que a lo que el propio fútbol se refiere. Y ahí ocupa un papel clave la delicadísima situación económica que atraviesa la entidad blanquiverde, que adeuda las dos últimas nóminas de todos sus empleados. "Siento vergüenza de que la gente no cobre", ha dicho este jueves la consejera Magdalena Entrenas, durante la presentación de un amistoso del equipo femenino que preside y en el que se ha detenido en otros asuntos de interés del club: la cesión de El Arcángel o el expediente abierto por LaLiga en función de la auditoría a la que se sometió el pasado año.

Ante la falta luz por parte de la entidad a esos problemas de liquidez que vienen afectando al buen funcionamiento de la institución en los últimos meses, Entrenas ha recordado que "el presidente está haciendo lo más importante, que es que se solucione esa situación, porque le corresponde arreglarla a él (Jesús León), y sé que se va a arreglar. El dinero está ahí, pero no es fácil encontrar una situación para descontar unos pagarés".

"Me preocupa más la situación deportiva que la económica, aunque yo particularmente siento hasta vergüenza de que la gente no cobre", ha insistido la consejera, que sin embargo tiene claro que "es una situación que vamos a salir de ella, porque si no hubiera dinero... Es una situación que me supone un sentimiento de vergüenza". Hay que recordar que el club adeuda las nóminas de febrero y marzo a todo su personal, deportivo y no deportivo, pues Jesús León sigue sin encontrar quien le adelante los pagarés del traspaso de Sergi Guardiola y Álvaro Aguado al Valladolid, cuya fecha es del próximo verano.

Pero como los problemas nunca vienen solos, este momento crítico se ve acompañado ahora por la apertura de un expediente sancionador por LaLiga por las irregularidades financieras cometidas el pasado 2018, según avanzó ABC Córdoba. Magdalena Entrenas, que ya fue la encargada, según ha reconocido, de redactar el comunicado emitido por el CCF el miércoles, ha puntualizado que "está recurrido, y está aportada toda la documentación donde tiene que estar aportada, en la Liga".

Con todo, la letrada ha matizado que discrepa "absolutamente del contenido de la auditoría, y lo he hecho por escrito y con los pertinentes escritos a LaLiga". Además, ha ido un poco más allá y ha dejado claro que pone "en entredicho la objetividad de BDO" (empresa encargada de analizar las cuentas por petición del Consejo Superior de Deportes (CSD) y la patronal) porque "si te ponen en una situación para no poder cumplir y hay otros intereses por detrás, creo que no tiene la objetividad que tendría que tener".

La cesión de El Arcángel, "pendiente"

Por último, Entrenas también se ha referido a cómo está el proyecto para la cesión de El Arcángel al club, cuyo primer borrador se hizo efectivo a finales del pasado año. La consejera ha apuntado que "hay una serie de documentación que tenemos que aportar en el ayuntamiento, está muy avanzado, pero como no he podido completar esa documentación, está pendiente, y lo haremos cuando esté la documentación completa".

Sin querer dar un plazo, que difícilmente será antes de las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, sí ha querido poner como ejemplo el caso del Oviedo y el Carlos Tartiere, que acordaron una cesión por 45 años y con el consistorio haciéndose cargo de los pagos de la luz y el agua, así como del mantenimiento de la instalación. Ese primer borrador recogía una cesión por cuatro años y solo para uso deportivo sobre el que el Córdoba ha trabajado para introducir algunos cambios, sobre todo en esos dos aspectos.