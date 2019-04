Rafa Navarro: "No es cómodo no cobrar"

El Córdoba CF ha celebrado este viernes su penúltimo entrenamiento previo al compromiso del domingo ante el Zaragoza (El Arcángel), y como suele ser habitual Rafa Navarro ha atendido a continuación a los medios de comunicación. El técnico ha revelado que Piovaccari, Miguel Flaño y Jaime Romero están descartados, mientras que Carrillo podría llegar "justo" a un partido que para el cordobés tiene suficiente "aliciente" por el mero hecho de ser "profesionales", aunque el equipo ya esté virtualmente fuera de todo objetivo en la competición de LaLiga 1|2|3.

Pero como viene ocurriendo en los últimos días, lo deportivo ha sido solapado ampliamente por el ruido que hay alrededor de la entidad blanquiverde, principalmente provocado por sus propios problemas de liquidez en tesorería. "No es cómodo no cobrar, pero sobre todo para los empleados, porque hay familias que lo están pasando mal. Pero no creo que a un profesional le influya mucho estar sin cobrar porque saben que van a cobrar", ha explicado Navarro, que sin embargo ha dejado claro que no eso no es excusa para cómo está el equipo, pues "no ha variado mucho de cinco meses a ahora, porque estamos en los mismos puestos".

"La situación no es la ideal, pero es la que hay y hay que estar al margen y centrarnos en lo deportivo, que es lo más importante", ha incidido el preparador del Córdoba, que confía en que sus jugadores den la cara hasta el final de la competición. "Su aliciente debe ser que son profesionales, y no te digo que no sientan el escudo, sino que por egoísmo propio para tener un equipo mejor y dar una buena imagen ya puede ser un aliciente".

Y ¿qué puede llevar a la afición al estadio el domingo? Rafa Navarro advierte que "está en todo su derecho de venir a protestar porque las cosas no se vienen haciendo bien, no ahora, sino desde hace años, y esta es la conclusión de varias temporadas sin hacer las cosas bien. Me gustaría que vinieran a animar, pero no estoy en el pensamiento de los aficionados".

Sin noticias sobre su futuro

El cordobés, que ha apuntado que "de momento no" tiene noticias de los planes que el club tiene para él a partir del próximo 30 de junio, ha analizado lo que a su juicio ha llevado al Córdoba a estar ya desahuciado, hilando con lo visto en el arranque del último partido en el Carlos Tartiere: "Es cierto que el equipo no sale bien y está abajo al final porque recibe muchísimos goles por no estar en tensión y no salir como debemos salir. Los números defensivos son de descenso, pero los goles a favor son de play off, y nos ha condenado no salir con la tensión necesaria, como nos pasó en Oviedo". Por suerte, "el equipo luego se rehízo y fuimos superiores en muchos momentos y se lavó un poco la imagen de los últimos partidos".

Una línea que debería tener continuidad ante el Zaragoza este domingo, por mucho que cualquiera que sea el resultado pueda dar lugar a suspicacias. Y eso es algo que no preocupa a Navarro porque "hablamos de gente profesional y van a salir a ganar aunque se fastidie a otro equipo, y si ganamos y fastidiamos al Zaragoza... Hay que dar buena imagen, hacer nuestro trabajo, porque los rivales cuando pueden te revientan y nosotros tenemos que hacer igual".

Para ese encuentro, el técnico del CCF ha explicado que le gustaría "llevar a algún" jugador del filial, aunque la normativa de los sub 23 lo hace "complicado". De momento, su planteamiento pasa por repetir la idea del Tartiere, aunque con Bodiger en el eje de la medular, para competir ante un rival que "va a venir a por todas porque no tienen la salvación asegurada; el Zaragoza es otro de los grandes, confeccionado para estar en los puestos altos, pero está en una posición delicada y nos lo pondrá difícil. Intentaremos dar la mejor versión y una buena imagen, que es lo que tenemos en la cabeza".