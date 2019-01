El verde, lo que de verdad importa

No por ser costumbre en los últimos tiempos deja de ser llamativo. El Córdoba CF encara hoy su enésima final del curso, todavía en enero, tras una semana en la que se ha vuelto a hablar de todo menos de fútbol. Al menos fuera del vestuario, donde Curro Torres ya advirtió que sí tienen los cinco sentidos puestos en cómo superar al Rayo Majadahonda. Y falta que hace, pues el encuentro, con el que la primera vuelta de LaLiga 1|2|3 baja el telón, tiene en juego mucho más que los tres puntos, por mucho que este botín sea el más importante de partida.

Porque hay que ser consciente de que la escuadra majariega es un rival directísimo por lograr el objetivo de continuar en el fútbol profesional, donde precisamente se estrena este curso el Rayo. De momento, los madrileños viven fuera de peligro, con cuatro puntos más que el conjunto blanquiverde y marcando ese límite entre el bien y el mal. Por ahí puede intuirse ya la trascendencia de la batalla que, eso sí, dejará una fecha más al CCF entre los cuatro últimos, sea cual sea el resultado final. Será la jornada 20 de 21, lo que evidencia que el camino tomado, una vez más, es el erróneo.

Ante esta situación y como no puede ser de otra manera, la afición está de uñas. Especialmente con el palco y Jesús León, pues su gestión (económica y deportiva) es difícilmente entendible por muchas explicaciones que se den a estas alturas de la película. Los seguidores quieren hechos, y los primeros y principales deben estar ya presentes hoy en el verde. Porque el equipo es el que tiene que empezar a enmendar la plana, dotando de tranquilidad a todo lo que huele a cordobesismo con resultados que empiecen a instalar al club en la estabilidad.

Y para eso se antoja necesario un paso al frente y cierta regularidad en el juego y en los marcadores. Ya es hora de dejar de lado vaivenes que te obligan a pasar del éxtasis, mal entendido, de la victoria ante Las Palmas que sirvió para despedir el 2018 con una sonrisa a la desazón del tropiezo ante el Nàstic de un último capítulo que hizo retroceder a más de uno a la peor etapa del ejercicio.

Esa fue la segunda derrota del Córdoba bajo la dirección de Curro Torres, que cortó una serie de cuatro partidos sin caer que pasaba por ser la mejor de la campaña. Pero el problema es que con el hispano alemán sólo ha llegado un triunfo –tres desde que comenzó el campeonato– y ya se sabe lo poco que valen los empates en esta liga de tres puntos. Es por eso que hay que aprender a vencer cuanto antes, y más si enfrente hay iguales, sea por la mañana y el tradicional mal fario (sólo un triunfo en las 20 citas matinales más recientes), o de madrugada.

Consciente de esa necesidad y forzado por las circunstancias, el preparador blanquiverde agitará de nuevo la alineación titular. La baja de Miguel de las Cuevas por sanción y la recuperación plena de todos los ausentes en Tarragona (léase Javi Galán, Jovanovic y el disperso Blati Touré) a excepción de Javi Lara, que ya apura su reingreso a la dinámica normal del grupo, invitan a pensar en alguna que otra modificación.

Pero para eso habrá que esperar a conocer el once inicial, que llegará acompañado de la convocatoria, guardada con celo hasta poco antes del inicio del partido. Ahí se desvelará la primera gran incógnita: ¿estará Aythami? Torres ya advirtió en la previa que cuenta con él mientras siga perteneciendo a la plantilla, aunque el central ya ha hecho público su deseo de volver a Las Palmas en este mercado de invierno que todavía tiene que dar muchas vueltas en clave cordobesista.

Más allá de la presencia o no de Aythami, se da por hecho que Galán ocupará de nuevo el lateral izquierdo, quizás con la compañía metros más adelante de Jovanovic, toda vez que Sebas Moyano no ha terminado de verse cómodo en los últimos choques. En la medular, Blati Touré y Quim Araujo se disputan la plaza libre por la baja de Miguel de las Cuevas, con ventaja para el primero por su buen hacer en su aparición última del pasado año. El resto, salvo sorpresa, serán los mismos que no dieron la talla en el Nou Estadi siete días antes.

Sea cual sea el resultado del partido, el Córdoba acumulará su jornada 20 en puestos de descenso

También se esperan cambios en el once del Rayo Majadahonda, que aparecerá en El Arcángel inmerso en una crisis de resultados que le ha llevado a sumar sólo dos de los últimos 18 puntos, con seis jornadas sin ganar. ¿Por qué? La respuesta primera pasa por la falta de puntería, pues en esta fase sólo ha sido capaz de celebrar dos goles, para un total de 15 en lo que va de campeonato (la segunda peor marca, sólo mejor que los 13 del Nàstic).

Pero más allá de lo que pueda hacer el cuadro majariego, todos los ojos estarán puestos en la versión que ofrezca el Córdoba. Porque ya va siendo hora de mostrar en el terreno de juego un poco de orgullo y corazón, y partirse la cara por unos colores que no merecen ser maltratados. Luego ya habrá tiempo de juicios para todo lo que ocurre fuera del verde, pero hoy ahí está lo importante.