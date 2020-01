A dos días para el primer partido en casa de la segunda vuelta del domingo ante el Villarrubia (El Arcángel, 17:00), el Córdoba CF ha completado su penúltimo entrenamiento en la Ciudad Deportiva con la novedad del extremo Iván Navarro, sub 23 incorporado para el filial que alternará el trabajo con el primer equipo. Raúl Agné ha podido contar con Fidel Escobar, que junto a José Antonio González estarán disponibles tras perderse la cita en Granada; el último fichaje, Thierry Moutinho, también está apto para participar.

"Todo jugador que llega y está a disposición del entrenador está para jugar. No hay tiempo para hacer pretemporadas ni poner a la gente en forma. Le he visto bien, le falta ritmo, pero ha venido con los mismos pies, le conozco desde hace años, y ahí damos un salto de calidad", ha comentado sobre la llegada del exterior suizo.

Siguiendo con el mercado, el técnico aragonés también se ha detenido en Carlos Valverde, cuya llegada está sólo a expensas de su desvinculación del Extremadura: "Nos interesa y en un corto plazo esperemos que se solucionen los flecos para tenerlo. No podemos darlo por hecho porque siempre se pueden escapar. Lo he tenido, es un extremo, puede jugar de punta, experto, trabajador, con buen pie... Por fuera queríamos un estilo Moutinho, y otro más extremo".

Dos altas que se han visto contrarrestadas por la inesperada salida de Fernández, que continuará su carrera profesional en el AEK Larnaca chipriota. Agné ha explicado que "ha sido José quien pidió salir; recibió una oferta importante de Chipre, en Granada me dice qué ha sucedido y que quiere salir porque no puede rechazarla, y le digo que sin ningún problema, pero que tiene que ser el club quien decida. Y han llegado a un acuerdo".

"Si un jugador no quiere estar, le pierdes, y no debe estar; no es una posición determinante, si fuera otras...", ha incidido el de Mequinenza, que está tranquilo porque "en defensa andamos bien, tenemos suficientes jugadores y de garantías para rendir". Entre otras cosas porque Fidel ya está recuperado y oposita a entrar en un eje de la zaga donde el CCF tiene "muchas garantía con cualquier jugador". Con todo, el preparador ha dejado claro que la dirección deportiva busca ahora "un chico, sub 23 o no" para el lateral.

Sin prisa por entrar en zona de 'play off'

Antes de apartar a un lado el mercado y todos sus movimientos, en primera plana en este mes de enero, Raúl Agné ha mostrado sus "ganas de entrenar a un equipo con delanteros puros, que nunca me había pasado entre a un equipo sin delanteros", en clara alusión a la escasez de hombres de ataque tras la salida de Gabriel Novaes y Juanto Ortuño, aún no reemplazadas.

Ya mirando al domingo, el entrenador cordobesista ha destacado que el Villarrubia "viene de dos victorias seguidas, es fuerte como local, acaba de ascender y es peligroso porque llevan esa inercia. Es un equipo muy vertical, rápido por fuera, y hay que estar alerta en las vigilancias porque nos tocará atacar y debemos intentar que no corran".

Porque de lo que no tiene duda el técnico es de que, al contrario que en Huelva y en Granada, "de local nos toca llevar la iniciativa", si bien espera que siga la tónica del acierto ofensivo mostrado ante los dos Recreativos, "con contundencia para abrir el marcador y esa pegada".

Sería la mejor fórmula para alcanzar el gran objetivo de la temporada, ese que Agné no tiene prisa ninguna por amarrar: "Desde que estoy aquí tenemos números de play off y no estamos porque la gente de arriba tira mucho y cuesta que cojan dos malos resultados, pero llegará el día que nos meteremos. Me interesa estar el último día, ganar por encima de todo, y si no pinchan, tenemos la obligación de seguir ganando".