Fernández se despide del Córdoba CF y es la sexta baja en el mercado invernal

Ya es oficial. José Manuel Fernández abandona la disciplina del Córdoba CF. El conjunto blanquiverde ha anunciado al filo del mediodía la rescisión del contrato que unía a ambas partes tras el acuerdo que quedó sellado este miércoles. El nuevo destino del lateral derecho cordobés, como ya adelantó el Día, será el AEK Larnaca del fútbol chipriota.

Junto a la oficialidad de su marcha, el club cordobesista ha hecho pública una carta de despedida del canterano blanquiverde. "Llegó el momento de decirte 'hasta pronto'. Sí, a ti, a este escudo que llevo tan dentro de mí allá donde vaya, con el que tantos momentos he vivido a lo largo de mi vida", arranca la misiva.

"Me siento muy orgulloso de haber portado tu brazalete durante todos estos años, de haber defendido tus colores allá donde hayamos ido, me gustaría agradecerte tantas cosas que no sabría por dónde empezar... Sin embargo, hay una especial, el ver cómo mis hijos disfrutan cada domingo viendo a su Córdoba, a nuestro equipo", continúa el escrito del lateral cordobés.

Fernández se muestra seguro de que "nuestro caminos se volverán a juntar, no me digas cuándo, pero ten la certeza de que si tú no me encuentras, yo te buscaré, porque entre nosotros siempre hubo una conexión especial que tan solo tú y yo entenderemos".

Como despedida a la afición, el cordobés agradece "muchas cosas, pero sobre todo el estar con nosotros y ayudarnos día a día. Gracias por hacernos más fácil nuestro trabajo, sin vosotros nada de esto existiría, sois los verdaderos héroes de que el club viva. Nunca cambiéis porque si Córdoba puede presumir de algo es de que sois gente con un corazón enorme".

Tras despedirse del club de sus amores, a Fernández le espera su primera aventura en el extranjero. El bravo lateral cordobés firmará por el AEK Larnaca de la liga de Chipre. El exblanquiverde Arnal Llibert, ahora director deportivo del cuadro chipriota, ha sido su gran valedor.

La sexta baja en enero

El cordobés se ha convertido en la sexta baja del Córdoba CF en este mercado invernal, en lo que al final terminará siendo una remodelación considerable del plantel que comenzó la temporada. Porque a pesar de haber dado ya media docena de salidas, el conjunto blanquiverde aún trabaja en ese capítulo con el objetivo de ganar margen para reforzarse.

Hasta el momento, han abandonado ya la entidad cordobesista Sebas Castro, Gabriel Novaes, Juanto Ortuño, Víctor Ruiz, Fernando Román y el propio Fernández. Como refuerzos ha llegado Thierry Moutinho y se espera que en las próximas horas se dé oficialidad al acuerdo alcanzado para la llegada de Carlos Valverde.

A partir de ahí, aunque todas las miras están puestas en futbolistas de ataque, el CCF trabaja también en la llegada de un portero sub 23 que supla la lesión de Edu Frías. Ahora, además, todo hace indicar que llegará también un lateral polivalente, y preferiblemente con ficha sub 23, para cubrir posibles contingencias de Raúl Cámara y Jesús Álvaro.