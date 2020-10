El Córdoba CF aún no ha "descartado" ninguna de sus primeras opciones para cerrar el plantel

El Córdoba CF continúa trabajando, sin prisa pero sin pausa, en cerrar su plantilla, a la que le quedan apenas un par de retoques o tres. El único plazo establecido son las 23:59 del próximo lunes 5 de octubre, cuando la ventana estival del mercado se cerrará hasta el próximo enero. Hasta entonces, toca esperar y mantener la calma, situación que parecen manejar bien en la dirección deportiva cordobesista, que tiene bien definidos sus objetivos desde hace tiempo, a falta sólo de poder cerrar las distintas operaciones.

"No hemos descartado ninguna opción A, pero si no salen pasaremos a la B, la C o D", ha comentado Juan Gutiérrez, Juanito, este jueves, durante su intervención con motivo de la presentación oficial de Samu Delgado y Mario Ortiz. El mensaje del director deportivo blanquiverde, convincente, hace referencia a las labores que el Córdoba viene realizando en las últimas horas para desbloquear las llegadas de Diabate y Berto González, los dos elegidos para cerrar el cupo de sub 23 y dotar de más desequilibrio ofensivo al grupo.

El acuerdo con los jugadores es total, pero falta por obtener el visto bueno de sus clubes. Y ahí radica ahora mismo el problema. El Mallorca sigue en sus trece de renovar al delantero costamarfileño para mantener el control sobre él, en el que confían para el futuro, pero ya no descarta el ofrecimiento de compra del club cordobesista. En el Sporting, con Berto, el problema es otro, y pasa porque consideran que es un atacante muy válido para pelear por el ascenso a la Primera RFEF con su filial.

"Estamos abiertos a todo, puede llegar hoy o mañana, los tiempos no son fáciles de controlar, pero tenemos muchas negociaciones abiertas y hay que ser claros, mantener las ideas y saber que hay plazos y, si hay que renunciar a un jugador para pasar a la opción B, no pasa nada", ha reforzado Juanito, con seguridad en sus palabras, sabiendo a la perfección que el trabajo realizado hasta la fecha por el Córdoba mantiene abierta de las primera opciones marcadas en la agenda.

Al margen del mercado, el director deportivo también ha hecho referencia a cómo viene trabajando el club para intentar evitar, en la medida de sus posibilidades, un contagio de coronavirus en su plantel; y, de ocurrir, que no tenga que verse afectado el grupo: "Cuidamos esos detalles para no parar al equipo al completo. Los jugadores vienen cambiados de casa, siguiendo los protocolos establecidos, por si hay que aislar a alguno, hacerlo de manera individual".

Por último, también ha valorado la celebración del amistoso del sábado ante el Atlético Sanluqueño, opción alternativa tras la cancelación por temas relacionados con el covid precisamente de las citas ante el Extremadura y el Linares (antes también el Ciudad de Lucena). "Es un partido diferente al que estaba planteado, porque nos vamos a encontrar un campo más pequeño, pero ahí se ven los equipos y la versatilidad que pueda tener la plantilla, y nos viene bien", ha finalizado Juanito.