Samu Delgado cree que el Córdoba CF tiene "la mejor plantilla" en la que ha estado "en Segunda B"

El Córdoba CF ha presentado este jueves a Samu Delgado, extremo que llega avalado por dos temporadas en el Marbella "a un gran nivel" para completar una extensa y notable trayectoria profesional entre Segunda B y Segunda. Quizás por eso tome más valor una de las afirmaciones que el conquense ha realizado durante su puesta de largo: "Estoy en la mejor plantilla que he estado nunca en Segunda B, con un potencial tremendo, pero hay que demostrarlo en el campo".

De nuevo con Juan Gutiérrez, Juanito, como maestro de ceremonias, el club blanquiverde ha oficializado la llegada de un futbolista "joven, pero que tiene una buena carrera, con experiencia en Segunda, y un pasado por clubes importantes". "Viene con toda la ilusión y las ganas del mundo para hacerse un hueco, estar al servicio de Córdoba y demostrar su calidad", ha insistido el director deportivo de la entidad cordobesista, que ha admitido que "no fue fácil" su contratación "tenía una oferta de superior categoría (el Bolívar de la primera boliviana) y tuvimos que convencerle".

Con el deseo común de "hacer al Córdoba mejor" y conducir al proyecto "al sitio que merecemos ambos", Juanito ha pasado el turno de palabra a Samu Delgado, que se ha mostrado con "una ilusión tremenda" y seguro de haber "escogido la mejor opción" que tenía sobre la mesa. "Toda la gente se ha portado genial desde el primer día, se ve que es un club de superior categoría y confío en poder llevar al Córdoba donde tiene que estar", ha continuado el conquense.

El extremo ha hablado de su transformación hacia un "muy buen jugador de equipo, que tiene mucho trabajo", tras cambiar su "forma de jugar" con el paso de los años: "Antes era más vertical y de uno contra uno". "Vengo con la ilusión de trabajar, trabajar y trabajar, porque creo que eso es lo principal en cualquier categoría", ha incidido el ex del Marbella, con el que viene de jugar un play off al que llegaron "bastante bien", pero que demostró que "a un partido y en esta categoría que está todo igualado y cualquiera puede ganar".

"Hay que ser muy fuertes defensivamente, porque arriba tenemos calidad, y esa va a ser la clave para poder conseguir el objetivo", ha comentado Samu, que cree que el nuevo formato de competición hará "más sencillo" el salto a la Liga Pro (Primera RFEF), aunque el salto al fútbol profesional "será parecido y complicado como todos los años".

Habitual extremo, pero con capacidad para actuar en todo el frente ofensivo y hasta en el lateral derecho, "algo importante" y que le "suma", Delgado ha señalado que Juan Sabas pide a todos los exteriores "que trabajemos, pero nos da mucha libertad, que lo intentemos sin miedo, vayamos a por nuestro lateral y tengamos personalidad".

"No he visto otros equipos, pero creo que estoy en la mejor plantilla que he estado nunca en Segunda B, con un potencial tremendo, pero hay que demostrarlo en el campo", ha finalizado Samu Delgado, destacando que "la calidad de estos jugadores es grandísima y lo más importante es que en el vestuario hay mucha calidad humana, y eso es de lo más importante para conseguir los objetivos".