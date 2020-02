Piovaccari: "El Córdoba CF es diferente de los otros equipos en los que estuve"

El fichaje más esperado del Córdoba CF en el mercado invernal, Federico Piovaccari, está teniendo un impacto inmediato en el conjunto blanquiverde. El delantero italiano, aunque todavía no ha visto portería, se ha convertido desde el primer momento en un hombres indispensable para Raúl Agné, que ha tirado de él como hombre de referencia en ataque, disputando todos los minutos de los partidos ante el Yeclano y el Badajoz.

Dos compromisos saldados con victoria por el conjunto blanquiverde, por lo que Piovaccari, en una entrevista concedida a Radio Marca, mostró su alegría tras iniciar su tercera etapa en El Arcángel y aseguró que tienen que "seguir así y luchar para estar lo más arriba posible".

El transalpino no dudó en afirmar que está "encantado de volver aquí", porque "las cosas han cambiado con la nueva propiedad, se han hecho buenos fichajes en invierno y creo que en este momento podemos pensar en el ascenso a Segunda".

El ariete italiano cree que Raúl Agné está "está contento porque nota la diferencia de los jugadores", después de los fichajes del mercado invernal y, a su juicio, "en los dos últimos partidos se ha visto compromiso y garra para ganar los partidos". Con todo, Pio no ocultó que "estamos sufriendo un poco pero estamos siendo un equipo muy sólido y es normal con la calidad que tenemos que podamos resolver los partidos".

Piovaccari tiene claro que el objetivo es el ascenso y que su papel es el de liderar al equipo en la búsqueda de ese objetivo. "Estoy aquí por eso. Como ya dije, no era importante bajar de categoría porque la afición y la ciudad está conmigo. Yo estoy aquí para intentar devolver al Córdoba a donde merece, a Segunda División. Es una ciudad y un club que no puede estar en Segunda B. Vamos a luchar hasta el final. Tenemos que seguir como en estos dos últimos partidos", indicó el veterano atacante.

Y es que Pio confía mucho en las posibilidades de su equipo y tiene claro que "si no bajamos la intensidad, con la calidad que tenemos, nos podemos divertir mucho".

El punta blanquiverde, además, reconoció que quedó encantado con la bienvenida que le brindó la afición en el partido ante el Yeclano. "Me emocioné al pisar el campo y recibir la ovación tan grande, que no me esperaba. Para mí Córdoba es algo diferente de los otros equipos en los que estuve. Mi ilusión sería devolver al Córdoba a Segunda", apuntó Piovaccari, que vuelve a ser feliz sintiéndose importante para el cordobesismo.