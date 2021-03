Todavía golpeado por la derrota de su equipo, Pablo Alfaro quiso felicitar al Betis Deportivo por la victoria y a sus jugadores por el esfuerzo puesto en el césped, aunque reconoció que al equipo le faltó calma para evitar al menos la derrota en los últimos minutos.

"Ahora mismo hay que darle la enhorabuena al filial del Betis, que ha conseguido este primer objetivo que es estar en la nueva categoría y seguir peleando. El balance lo hemos comentado muchas veces, en el fútbol los últimos partidos dan para cosas que no son habituales y ha sido uno de esos días, además con todas en contra", comentó el técnico en su primer balance del choque.

"Creo que el esfuerzo y el juego ha sido espectacular en la primera parte. No nos ha servido más que para irnos con un gol por delante. En la segunda estábamos controlando, aunque era normal que nos apretaran más. Este rival te exige muchas piernas. Y lo estábamos llevando bien, teníamos la premisa de acabar once en el campo, sin estupideces. En el minuto 85 estábamos bien y en cinco minutos se nos ha ido todo", lamentó el maño.

De ese tramo final, Alfaro destacó la acumulación de factores en contra. "Se nos ha lesionado Djak Traoré, después sin cambios se lesiona Del Moral. Nos marca un gol el portero y al final, por querer ir a ganar, hemos perdido el empate. Todo ha cambiado por completo y el Betis ha tenido dos momentos que ha aprovechado. Dentro de la decepción que todos tenemos, hay que ser inteligentes para quedarnos con lo bueno, porque en el minuto 85 estábamos dentro. Ahora nuestra realidad es la que es y tenemos que seguir peleando por meternos en esa categoría nueva", apuntó Alfaro.

Lo que no pudo esconder el técnico es que su equipo no estuvo fino ni con la cabeza fría al final. "Ese momento de querer ir a ganar, estando en inferioridad, era para acabar esa última jugada con un disparo. Y esa última contra... pero es que se han dado en cinco minutos todos los detalles en nuestra contra, y no lo hemos sabido leer bien", lamentó.

Pese al duro palo recibido, Alfaro cree que es momento de seguir peleando. "Ahora no hay tregua, esto nos puede durar uno o dos días. Son seis partidos y habrá mucha igualdad, habrá que apretar los dientes todos los días y estar preparados para esas seis finales", advirtió, para lamentar por última vez que habían "llegado hasta la orilla y nos hemos quedado ahí, pero hay que buscar otra orilla porque hay que variar el objetivo sobre la marcha".

Sobre la decepción de la afición y esa conversación entre un grupo de hinchas y los jugadores, Alfaro lo tomó como algo lógico. "El momento es el normal. Los aficionados muestran el enfado porque se nos ha ido y por eso los futbolistas han ido a estar con la gente, porque había que estar con ellos. Nosotros les agradecemos siempre el apoyo que nos dan. Pero que sepan que por nuestra parte no vamos a bajar los brazos. Tenemos virtudes y deficiencias, sabemos que no somos un equipo perfecto, pero hay que sacarlo mucho partido a las virtudes, que el equipo las tiene", expuso.

El contacto con la directiva

Al técnico se le preguntó también por si había recibido algún mensaje desde la directiva. "Nos hemos saludado, como siempre después de los partidos, hoy ha sido un saludo de tristeza. Hemos llegado con vida hasta el minuto 85 y se nos ha ido. Pero lo que tenemos que ver es que todo es consecuencia de lo que se ha hecho bien y no tan bien. Pero hay que seguir adelante", comentó al respecto.

Ahora, con un horizonte poco alentador y la necesidad de, al menos, clasificarse para la Primera RFEF y evitar un desastre mayúsculo, Alfaro valoró la situación con realismo. "Entiendo que la realidad es la que es. El objetivo de pelear por ascender a Segunda ya no puede ser y ahora tenemos que buscar objetivos sabiendo que esa nueva categoría será mejor que la actual Segunda B y hay que pelear a muerte por estar ahí. El club debe de trabajar, como todos, en ese sentido. Hay que manejar los escenarios que se pueden dar, porque hay uno que ya no se dará. Queda un objetivo que para este club es importante, pero es momento de analizar los porqués. Lo que no sería inteligente es seguir lanzando la pelota hacia delante", comentó.