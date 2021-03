Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Betis Deportivo

El Córdoba CF perdió en el tiempo de descuento un partido en el que mostró su mejor cara durante muchos minutos, pero en el que se terminó derrumbándose. Tras el tanto de Jesús Álvaro en una primera mitad más que notable, la falta de fuerzas empezó a hacer mella en los blanquiverdes, que recibieron el primer gol del portero visitante, incorporado a un córner, y la sentencia en una contra con todo el equipo volcado.

EDU FRÍAS No da seguridad. Con independencia de los dos goles encajados en la prolongación con dos remates en el área pequeña y con jugadores sin marca, la apuesta de Pablo Alfaro por el catalán no beneficia al equipo. El meta no transmite calma, y ya tuvo un error que pudo costar caro en el inicio.

ÁLEX ROBLES Largo recorrido. El lateral malagueño recuperó la titularidad por la sanción de Farrando y en la primera mitad, cuando el equipo mandaba, jugó de continuo en campo contrario, desdoblándose bien. Se mostró intenso en tareas defensivas y controló bien su parcela.

DJETEI Alocado. Tras una primera mitad plácida, en la que contuvo bien a Raúl García, sufrió más en la segunda, en la que le tocó cubrir espacios. Resolvió bien en un repliegue ante el ariete bético, con la ayuda de Jesús Álvaro. Tras el empate, se fue arriba y en una contra, remataron por la zona central sin oposición.

BERNARDO CRUZ Lento. Está claro que no está siendo su mejor temporada. Al cordobés le costó sacar la pelota cuando tuvo que hacerlo, lastrado por tener que jugar en el perfil izquierdo. Pudo frenar la última contra de Ndo antes del centro, pero optó por aguantar.

JESÚS ÁLVARO El mejor. El canario firmó su mejor partido de la temporada, siendo la principal vía de peligro del Córdoba con sus continuos desdoblamientos por el carril izquierdo. Incisivo atrás, donde estuvo relativamente seguro hasta el final, pisó el área rival y anotó un gol de muy bella factura.

ALBERTO DEL MORAL Momento clave. Con las tres ventanas de cambios cubiertas, el manchego cayó lesionado en su tobillo izquierdo tras un salto y dejó a su equipo en inferioridad numérica en los últimos minutos, que aprovechó el Betis Deportivo para remontar. Antes, dio salida y estuvo más que correcto.

DJAK TRAORÉ Lesionado. En su vuelta a la titularidad, el costamarfileño completó una actuación notable, dando continuidad al juego en un doble pivote con Del Moral, que lo liberaba para pisar campo contrario. A un cuarto de hora, se lesionó en un mal gesto en su rodilla izquierda y pidió el cambio.

MOUTINHO Detalles. Repitió como extremo diestro, y firmó una buena primera mitad, tirándose bien por dentro para habilitar las subidas de Robles. Conectó bien con Mario y hasta con Nahuel, intercambiando posiciones. Cuando bajó en el aspecto físico, fue el primer sustituido antes de la hora de juego.

MARIO ORTIZ Enganche. Se le vio mucho más cómodo jugando entre el doble pivote y el delantero que en otros partidos en los que jugó más atrás. Con libertad de movimientos, apareció entre líneas y conectó con las alas, para dar continuidad al juego. Le faltó fuelle al final, y tal vez necesitó un refresco.

NAHUEL ARROYO Carreras. El catalán es el encargado de abrir el campo por la izquierda. En la primera mitad, tiró más hacia adentro para dejar espacio a Jesús Álvaro, aunque eso reducía su capacidad por tener que usar la derecha. En la segunda mitad, con más espacios, lo intentó pero sin demasiada suerte.

WILLY LEDESMA Exhausto. El extremeño lideró la presión, más adelantada por momentos que en partidos recientes, y jugó bien para el equipo, yendo a recibir mucho de espaldas, lo que le sacó del área. Condujo la contra que terminó con el gol de Jesús Álvaro. Antes de irse tuvo un par de remates en los que no atinó.

CARLOS VALVERDE La tuvo. Cumplido su partido de sanción, el utrerano esperó su oportunidad en el banquillo, y fue el primer relevo de Alfaro. Se colocó en la derecha, mirando tanto hacia atrás como hacia adelante, donde tuvo alguna ayuda de Robles. Tuvo el segundo en un derechazo que mandó muy alto.

PIOVACCARI Al espacio. Con Willy fundido, el italiano ingresó al terreno de juego para aprovechar espacios y ganar alguna contra. Nada más entrar, se fabricó una en la que le faltó definir con más calma, pues tiró al centro. Luego dejó con un pase solo a Valverde ante el portero, pero el sevillano definió mal.

XAVI MOLINA Superado. La lesión de Djak Traoré obligó a la entrada del catalán como mediocentro, pero el percance posterior de Alberto del Moral ya lo dejó solo en una posición clave, pues el Betis ya estaba volcado para buscar al menos la igualada, que en el alargue se convirtió en victoria.