El Córdoba CF afronta la nueva semana pendiente del asterisco

El Córdoba CF afronta a partir de este lunes una nueva semana pendiente del asterisco que la Real Federación Española de Fútbol le puso a la hora de incluirlo en la configuración de los grupos de Segunda División B para la temporada 20-21. Esa nota, que advertía de la falta de resolución del proceso de inscripción de la entidad cordobesista, debe desaparecer de forma inminente, sobre todo después de que la RFEF solicitara el pasado viernes al Juzgado de lo Mercantil información para proceder a ese último paso de manera "urgente y provisional".

El ente federativo, que recibió dos solicitudes de inscripción durante el periodo abierto para tal causa durante el mes de agosto -una de Unión Futbolística Cordobesa y otra del consejo de administración del Córdoba CF SAD que preside Carlos González-, requería al juez Fernando Caballero un informe sobre los autos que autorizaron la venta de la Unidad Productiva, con el objetivo de conocer de primer mano si siguen vigentes actualmente.

La respuesta del magistrado se espera que llegue este lunes, con lo que daría luz verde a la inscripción a través de la única vía validada por el administrador concursal, Francisco Estepa, en su último informe, y que no es otra que UFC. Desde ese momento, el paso siguiente sería que en la nómina de clubes participantes apareciera el Córdoba CF, sin más apellidos, y lógicamente sin el asterisco que le ha acompañado los últimos quince días.

Más allá de ese esperado acto, que podría llegar de manera inminente aunque no haya fecha fija, este lunes se espera un día movido en la sede de la RFEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El organismo tiene previsto aprobar las normas de competición sobre las que viene trabajando, y que ya apuntó el Día este sábado: pasar a la segunda fase arrastrando todos los puntos conseguidos en la primera, y jugar solo ante los rivales llegados del otro subgrupo en esa fase clasificatoria definitiva para un play off en el que los campeones tendrán ventajas aún no definidas.

De esta forma, y según ha advertido el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol y también presidente de la Comisión de Segunda B y Tercera, José Ángel Pérez, será a partir de entonces cuando se proceda a fijar el sorteo del calendario. Parece poco probable que se lleve a efectos hoy, sino más bien a lo largo de esta misma semana que debe empezar con la eliminación del asterisco que viene acompañando al Córdoba.