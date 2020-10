El Córdoba CF vuelve a Montecastillo para medirse a la Balompédica Linense en otro test

Sin tiempo para sacar conclusiones de lo que ocurra esta noche ante el Salerm Puente Genil, el Córdoba CF afronta este miércoles a mediodía su séptimo y penúltimo ensayo de pretemporada, de nuevo ante un rival del subgrupo A del Grupo IV de Segunda División B como es la Balompédica Linense (Montecastillo, 12:30). Otra prueba para seguir viendo la progresión del equipo a apenas diez días del inicio liguero, y en la que habrá que ver cómo distribuye los minutos Juan Sabas ante la cercanía del duelo provincial.

Se espera que el técnico blanquiverde recupere a jugadores como Edu Frías, Djetei, Jesús Álvaro, Mario Ortiz, Javi Flores o Miguel de las Cuevas, que no viajaron a Puente Genil con el grupo. La duda está en si estarán o no Carlos Valverde y Samu Delgado, que arrastran molestias de diversa consideración, ya que parece claro que ni Xavi Molina ni Djak Traoré, el único jugador que sigue inédito esta pretemporada, son bajas más que seguras.

De una u otra forma, Sabas volverá a tirar de varios futbolistas del filial para completar la convocatoria para el penúltimo ensayo, en el que lógicamente no estarán los dos últimos fichajes confirmados por la entidad: el extremo Alain Oyarzun y el delantero Alberto Salido. El primero llegará este miércoles a la ciudad, y el segundo ya lo ha hecho, por lo que su incorporación a los entrenamientos se prevé inmediata.

Enfrente estará la Balona de Antonio Calderón, que administrará minutos para dar oxígeno a los que acumulan más tiempo sobre el césped. El técnico, que mantiene las bajas de Paco Candela y Javi Forján, se llevará a tierras jerezanas a Momodou Cham, de Gambia, y Jorge Djandi, de Guinea Bisáu, recién integrados en los entrenamientos, aunque en principio formarán parte del filial de Segunda Andaluza, y que difícilmente participarán en el choque.

Este será el séptimo test de preparación para los linenses, que vienen de ceder su segunda derrota ante el filial del Cádiz. Antes habían caído también en su primera cita ante el Linares, empatando ante el Almería y el Recreativo Granada, y sumando victorias por la mínima ante el Marbella y el Sevilla Atlético. El sábado terminarán su pretemporada, itinerante como la del Córdoba por las mejoras en el césped del Municipal, con su visita a Los Barrios.