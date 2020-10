Así queda la plantilla del Córdoba CF: Más músculo y juventud para buscar el ascenso

El Córdoba CF ha cerrado la primera ventana de fichajes para la temporada 20-21 con diez incorporaciones con las que ha ocupado 21 de las 22 licencias permitidas. La llegada sobre la bocina de Alain Oyarzun y Alberto Salido terminó de dar forma al trabajo que la dirección deportiva liderada por Miguel Valenzuela y Juan Gutiérrez, Juanito, venían realizando desde meses atrás; y con el que dejan en manos de Juan Sabas un plantel equilibrado en todas sus líneas, y con más músculo y juventud que el que se encontraron. Desde ya, estos son los elegidos para pelear por el único objetivo posible: el ascenso al fútbol profesional.

Tras la prueba de lo ocurrido el pasado enero, en la anterior ventana de fichajes, y después de diagnosticar en los meses posteriores -incluido el confinamiento- los puntos más débiles del equipo el pasado curso, los dirigentes blanquiverdes han intentado construir el nuevo proyecto, el primero al completo bajo el mando de Infinity, con dos directrices claras: músculo y juventud. Y aunque haya habido que esperar hasta el último momento para acabar de perfilar un grupo construido ya desde finales de agosto, se puede decir que lo han conseguido. Otra cosa será lo que luego dicte el verde, que es el que tiene la última palabra en todo caso.

El Córdoba sólo ha mantenido inamovible la portería, con Becerra y Edu Frías, que vuelven a tener la guerra abierta por la titularidad. En el resto de las posiciones ha habido movimiento, desde los laterales al centro de la defensa, desde los extremos a las posiciones interiores del medio campo, y cómo no la delantera. Es más, los últimos en llegar han sido precisamente para dotar de más pólvora y variedad al juego ofensivo, y para darle también, por qué no decirlo, esa chispa y descaro que ya no tienen Willy ni Piovaccari; y un perfil diferente a la amplia nómina de medias puntas, entre las que hasta ahora no había ningún zurdo.

El único puesto que la entidad cordobesista no ha doblado ha sido el lateral derecho, aunque la polivalencia de varios futbolistas que vienen para otras demarcaciones otorga tranquilidad. En el resto del equipo, Sabas tendrá mucho, muy bueno y variado para elegir, en función de lo que quiera disponer en cada momento en el terreno de juego. Pues tanto con balón como sin él, las alternativas que la dirección deportiva ha puesto a su disposición dibujan un plantel compensado, equilibrado y con un carril de seguridad muy potente.

Finalmente, el Córdoba no ha ocupado las 22 licencias permitidas, dejándose una ficha sub 23 libre para la ventana invernal, que se abrirá ya el 4 de enero de 2021 (acabará el 1 de febrero). Las negociaciones de última hora para incorporar una opción ofensiva más, con Diabate (Mallorca) y Berto González (Sporting) en lugar preferente, no cuajaron por la negativa de sus clubes -esos dos y otros- a dejarlos marchar. Eso no evitó que el club tuviera que descender al filial a Iván Navarro, pues la llegada de Alain Oyarzun obligaba a hacer un hueco de mayores.

Estos son los diez fichajes realizados por el Córdoba CF: