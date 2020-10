El Córdoba CF arranca en Puente Genil la última semana de ensayos para la temporada

El Córdoba CF ya está inmerso en su última de pruebas con vistas al inicio de la temporada en Segunda B. El conjunto blanquiverde afrontará nada más y nada menos que tres amistosos hasta el domingo, y el primero le lleva este martes a Puente Genil, donde espera el Salerm (Manuel Polinario, 20:00), su tercer rival de Tercera en esta fase de preparación, tras el Juventud de Torremolinos y el Pozoblanco, a los que ganó con suficiencia.

Dado que apenas unas horas más tarde, el miércoles a mediodía, la Balompédica Linense (Montecastillo, 12:30) será el rival, Juan Sabas ha decidido reducir al máximo la convocatoria para este segundo envite en la provincia. El técnico ha citado a sólo 20 jugadores, de los que la mitad pertenece al primer equipo y la otra decena son del filial, que también empieza a acumular ya partidos para preparar el próximo curso.

En esta ocasión, a los seis futbolistas del B habituales en la pretemporada (Núñez, Álex Sánchez, Alberto del Moral, Julio Iglesias, Moyano y Luismi) se han sumado el portero Juliaan Laverge, el central Juan Luna, el lateral zurdo Álex Meléndez, y el extremo Fran Gómez. Todos tendrán minutos ante un rival que luego se encontrarán en la primera fase del Grupo X.

Las únicas bajas obligadas en la expedición cordobesista son los ya habituales Xavi Molina y Djak Traoré, a los que en esta ocasión se suman Carlos Valverde, con problemas cervicales, y Samu Delgado, que ya tuvo que retirarse a la media hora en el encuentro del sábado ante el Sanluqueño. Ante la cercanía del arranque liguero, el Córdoba no está dispuesto a forzar ninguna situación y, de hecho, el utrerano no ha completado la sesión matinal, en la que no han participado el resto.

Al margen de las obligaciones físicas, también disfrutarán de un descanso hombres como Edu Frías, Djetei, Mario Ortiz, Javi Flores o Miguel de las Cuevas. Eso sí, el plan establecido marca que los no citados pasarán por la mañana por la Ciudad Deportiva para ejercitarse a un ritmo mayor que los que por la tarde tengan que calzarse las botas.

Por su parte, el Salerm Puente Genil afronta su cuarta cita de la pretemporada en busca de su primer triunfo. El conjunto pontano se estrenó con el doble duelo de la Copa RFAF ante el Xerez DFC, saldado con su adiós a las primeras de cambio tras un empate (2-2) en el Poli y una derrota en La Juventud (2-1). Para completar su balance, el pasado sábado cayó en casa ante otro rival de Tercera, el Real Jaén (0-1).

Para este compromiso, que podrá contar con la presencia de un tope de 550 aficionados en las gradas, según lo dictado por las autoridades, el técnico rojinegro, el villarrense y ex cordobesista Diego Caro, tendrá la ausencia segura del argentino Germán Rodríguez, que ha tenido que viajar a su país para solventar unos trámites burocráticos, y la más que probable del también centrocampista Yona Ruiz.