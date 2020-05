El Córdoba CF y su plan para el mercado de fichajes

Finales de mayo, dos meses para que acabe la temporada 19-20 y al menos cuatro para que la siguiente se ponga en marcha, pero el Córdoba CF, con no pocos líos extradeportivos, ya trabaja en su próximo proyecto, que será el primero 100% de Infinity. El club blanquiverde está centrado especialmente en "rejuvenecer" un equipo en el que no tienen cabida el hondureño Luis Garrido ni Raúl Cámara, ambos con contrato hasta el 30 de junio de 2021. Más dudas hay en cuanto a los cedidos, mientras que el acuerdo para la continuidad de Iván Navarro se da por hecho en un club que estará muy pendiente del play off de ascenso... si se juega.

Las líneas maestras de por dónde se está moviendo la entidad cordobesista las ha desgranado este martes el director general deportivo en una comparecencia telemática que ha servido para dejar claro que "el objetivo es ascender". Miguel Valenzuela ha destacado que el Córdoba trabaja con una base de datos de 3.600 futbolistas que incluye al "80% de Segunda y Segunda B" y que ya se encuentra en el proceso de selección previo a iniciar cualquier tipo de negociación para sumarlos a la plantilla del próximo ejercicio.

Porque el primer paso es hacer hueco en el plantel actual, que tiene 18 de las 22 fichas reglamentarias ocupadas, y apenas una por un sub 23. "Hay que dar pasos para que vengan nuevos, pero ahora estamos hablando para que salgan", ha reconocido Valenzuela, que tiene entre sus objetivos buscar "jugadores sub 23 que refuercen el primer equipo", no que sean un simple complemento. El desafío pasa por "rejuvenecer el equipo con jugadores jóvenes, pero con experiencia en la categoría".

"Si queremos entre seis, ocho o nueve jugadores, tienen que salir ese mismo número. Tenemos que hablar con muchos", ha destacado el jefe de la parcela deportiva del club, desvelando a continuación que ya se han iniciado con los contactos con el hondureño Luis Garrido, con "una ficha alta" y sin sitio en el plan de futuro del Córdoba pese a tener contrato una campaña más y haber podido disfrutar apenas de 45 minutos con la camiseta blanquiverde, en el segundo partido de este 2020 ante el Recreativo Granada en Los Cármenes.

Tampoco está garantizada la continuidad de Raúl Cámara, a pesar de su renovación por partidos, si bien en el caso del madrileño el club pretende que siga vinculado. "Al final haremos algo que les interese a ellos y al Córdoba; es un tío francamente bueno y es patrimonio del club. Ha demostrado muchas cosas y continuará seguramente, pero no puedo decir en qué parcela", ha señalado Valenzuela, que también se ha referido a Thierry Moutinho, en una situación similar, aunque el extremo saldría si recibe "una oferta de superior categoría", lo que no parece muy probable, al menos atendiendo a su rendimiento en El Arcángel.

Iván Navarro, al caer; y sin prisa con Jordi Tur

Cuando acaben las salidas, o quizás solapándose con ellas, llegará el turno de las entradas. Y ahí todavía el trabajo, en general, que queda por delante es mucho, aunque en el caso de Iván Navarro las posturas están muy cercanas, a pesar de que el extremo deja de ser sub 23. "Yo siempre he apostado por el talento, y él lo tiene", ha aseverado Miguel Valenzuela, que pese a todo ha matizado que de cristalizar el acuerdo será Juan Sabas quien tenga la última palabra y, "si no se queda, siempre puede romper en otro club, pero que si lo hace, sea patrimonio del Córdoba". "Hay que hacer este tipo de apuestas por jugadores talentosos", ha insistido, haciendo referencia también a que el coste tampoco sería muy elevado.

Con todo, el gran caballo de batalla en una categoría como la Segunda B es acertar con los sub 23, y por eso "no le vamos a cerrar nunca la puerta a esos jugadores, aunque lo que aumenta es tenerlos buenos". Es por eso que el club mantiene la puerta abierta a Jordi Tur, cedido en enero por el Cádiz pero que ni siquiera llegó a debutar, porque "conocemos su trayectoria". Eso sí, no es la primera opción porque "va a depender de lo que ofrezca el mercado y qué podemos traer". De momento, la red está echada en las grandes canteras porque "los mejores están en los filiales y ya hemos hablado con todos ellos, aunque como estos hacen la pretemporada con el primer equipo, tocará esperar".

Y no solo a eso, sino también a ver cómo acaba la temporada, pues Miguel Valenzuela ha hecho referencia a que "el play off va a condicionar mucho la planificación porque hemos hablado con jugadores que van a jugarlo, con experiencia y valor competitivo como los que queremos traer, y nos dicen que vendrían... si su equipo no asciende". Las fechas de la promoción están fijadas entre el 18 y el 26 de julio, tiempo de sobra para perfilar una planificación que ya está en ciernes y en la que tampoco hay una posición definida sobre los cedidos en otros clubes por la entidad el pasado mercado invernal.

Son los casos de Sebas Moyano, con una opción de compra que el Lugo aún no ha decidido si hará efectiva y que desde enero militó en el Mestalla "con un rendimiento que no ha sido el esperado"; Víctor Ruiz, que se marchó al filial del Levante, y Zelu, que peleará por el ascenso con un Logroñés que tiene el compromiso de mantener al extremo solo en caso de ascenso. Con todos tiene previsto hablar el club para valorar cada una de las situaciones de manera personalizada y tomar, junto al cuerpo técnico, una decisión final.