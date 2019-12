El titular del juzgado número 1 de lo Mercantil de Córdoba, ha desestimado el recurso interpuesto por la Real Federación Española de Fútbol al auto que autorizaba la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF, dictado por el propio juez Antonio Fuentes Bujalance el pasado 18 de noviembre.

El juez defiende en su escrito la legalidad del proceso de subasta de la Unidad Productiva que desembocó en la llegada de Infinity al club, en base a que "se pagan todas las deudas que la RFEF exige a cualquier equipo para poder competir".

"Ha sido precisamente durante estos meses en los que el Córdoba CF SAD no ha pagado a nadie cuando se ha podido prostituir la competición, porque se competía sin pagar, ahora sin embargo, es cuando se va a competir pagando, como cualquier otro club, ¿donde está aquí la perversión de la competición?, ¿donde la desigualdad que antes si había?, en ningún sitio, no existe", añade el magistrado en su exposición.

Fuentes Bujalance considera además que esta solución es "lo mejor para todos", puesto que "los casi 150 trabajadores de la entidad, muchos no precisamente millonarios, sino humildes trabajadores, van a seguir trabajando y cobrando" y "el Córdoba seguirá compitiendo, ahora sí, atendiendo a sus obligaciones", por lo que no le cabe duda de que "es lo legal y además justo" ya que "no se violenta a nadie".

Además, el juez titular del juzgado número 1 de lo Mercantil de Córdoba reconoce que "los derechos federativos pertenecen a la Real Federación Española de Fútbol y este titular nunca lo ha puesto en duda", aunque advierte que la plaza en una categoría deportiva "es un derecho temporal que debe renovarse en caso de que se sigan cumpliendo los requisitos".

La resolución negativa de este recurso es de carácter firme y contra ella no cabe recurso, por lo que la Federación deberá buscar una instancia superior si considera que su oposición sigue teniendo recorrido legal. En todo caso, el organismo federativo está igualmente pendiente de la decisión del juez sobre el otro recurso interpuesto, en este caso contra el auto de autorización de venta a Infinity de la Unidad Productiva del Córdoba CF. Un recurso que, en esta primera instancia y al ser dirimido por el propio juez de lo Mercantil, tiene todos los visos de ser igualmente desestimado.