La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó este lunes un recurso de reposición contra el auto dictado la pasada semana por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, por el que se autorizaba la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF. En dicha apelación se solicita la revocación del mismo, ya que el organismo considera que “no resulta conforme a derecho” y que “la RFEF, y el orden competitivo del fútbol español, se puede ver gravemente perjudicado por el procedimiento concursal del Córdoba”.

La Federación considera un “gravísimo quebranto de la normativa deportiva de aplicación, así como de la propia normativa concursal” la decisión del juez de autorizar la venta de la Unidad Productiva del club blanquiverde, al entender que una entidad “con unas deudas galopantes” trata de sustituir su actual Sociedad Anónima Deportiva por una nueva. Ante esto, la RFEF piensa que “un club de nueva creación que, sin historia, sin méritos deportivos, sin cumplir los requisitos normativos para poder competir, pero eso sí, sin deuda”, pasaría a estar directamente encuadrado en Segunda División B.

Bajo esa perspectiva, el organismo que rige el fútbol español cree que esta maniobra se trata de “un fraude, un manifiesto engaño que genera desconfianza de los competidores, que ven como mediante operaciones mercantiles es más fácil prosperar deportivamente que mediante el esfuerzo en el terreno de juego”.

De esta forma, frente a la posición del administrador concursal, Francisco Estepa, que consideraba el procedimiento abierto era una “transmisión de la actividad del club con continuidad”, la Federación cree que “dicha maniobra supone la desaparición del Córdoba CF SAD, no su supervivencia; significa su defunción, y no su resurrección”.

Además, en el completo escrito de 25 páginas de extensión al que ha tenido acceso el Día, los servicios jurídicos de la Federación Española tratan de desmontar el planteamiento recogido en el auto del juez en base a la consideración de la plaza en Segunda B como un activo del club.

Críticas a Francisco Estepa

La RFEF esgrime que “las plazas en las distintas competiciones no constituyen en modo alguno un activo” de los clubes, pues “se trata de un mero derecho temporal de participación en una determinada categoría que la propia RFEF otorga”. Por tanto, su postura es clara, al entender que la plaza en la división de bronce del Córdoba es “un bien intangible que no forma parte de la masa activa”; en otras palabras, que la plaza no es propiedad del club, sino de la Federación.

Además, la Federación cuestiona el papel del administrador concursal en todo este proceso, acusándolo directamente de crear “una mera treta, un artificio jurídico a fin de confundir a su señoría para conseguir así un determinado pronunciamiento judicial (cosa que, tristemente, ha conseguido)” con la intención de “evitar las consecuencias que marca la normativa para los clubes que se encuentren en una situación como la que está afrontando el Córdoba”.

Defensa del "mérito deportivo"

El recurso presentado por el organismo federativo concluye afirmando que “el acceso a la categoría está basado en méritos deportivos, y no en operaciones societarias ni mercantiles que vulneran la equidad de la competición y que suponen un grave menoscabo a la imagen y la credibilidad de la misma, en caso de que finalmente prospere la venta autorizada”.

La Federación, cree que esa venta de la Unidad Productiva “conculca los más elementales valores vinculados a la práctica deportiva: esfuerzo, capacidad de sacrificio, trabajo, afán de superación, etcétera”. Unos valores que “quedan absolutamente vacíos de contenido con la operación de mercadeo de la plaza que pretenden los administradores del concurso contando con la complicidad del juzgado”.

Tras el contundente pronunciamiento llevado a cabo por la Real Federación Española de Fútbol, cabe señalar que este primer recurso tendrá que dirimirse en el propio Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, el mismo que autorizó el proceso de venta de la Unidad Productiva del club blanquiverde.

Por ello, no resulta arriesgado adivinar poco recorrido a esta apelación, aunque la situación podría cambiar en instancias superiores como la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo, que serían las siguientes vías a explorar por la Federación.

En todo caso, este procedimiento no supone la paralización del proceso iniciado para la subasta del Córdoba CF, ya que el auto dictado por el juez recogía que los recursos no son de carácter suspensivo, por lo que si nada cambia la entidad blanquiverde tendrá nuevos gestores en las próximas horas... ya sea por esta vía o por otras. Porque si algo hay claro en todo esto es que el club necesita una inyección económica de manera urgente para salvaguardar su futuro, deportivo y no deportivo.