Jordi Tur: "Siento que me quedan cosas por hacer en el Córdoba CF"

Jordi Tur fue una de las siete altas que dio el Córdoba CF en el pasado mercado invernal y, de momento, es el único fichaje que aún no ha debutado. Pero eso no resta un ápice el ánimo al centrocampista ibicenco, que confía en una reanudación de la temporada porque le "quedan cosas por hacer" en el club blanquiverde. Entre ellas, y como objetivo grupal, conseguir la clasificación para el play off, una lucha que considera ya de por sí suficiente motivación para encarar con todo el ánimo la vuelta a la competición, cuando llegue.

"Siento que nos quedan cosas por hacer. Tengo confianza en volver a la competición, pero lo primordial ahora mismo es la salud y, cuando se considere que podemos volver, lo haremos sin problemas", reflexiona Tur, que advierte que a ese momento hay que llega con "motivación": "Veníamos de estar en play off y nos salimos, y ahora tenemos que volver a meternos y eso nos tiene que motivar a cada uno individualmente y como equipo, porque creo que tenemos capacidad de sobra para conseguirlo".

Pero hasta que llegue ese momento aún faltan varias semanas, seguramente más de un mes o hasta dos, en función de la evolución de una pandemia que, por suerte, a Jordi no le ha "tocado de cerca". Mientras tanto al balear le toca seguir el confinamiento en Córdoba, alejado de su familia, pareja y amigos, y exprimiendo el día "porque siempre encuentras cosas que hacer; entreno dos veces, por la mañana y antes de cenar, y aprovecho para estudiar también".

Como otros compañeros, a pesar del esfuerzo del club para que la plantilla mantenga el buen tono físico -"no noto pérdida, porque entreno lo mismo o incluso más", apunta- durante esta fase sin competición, Jordi Tur deja claro que el principal hándicap estará en "el toque", que será lo que el equipo tendrá que coger "antes en los entrenamientos, es lo más importante".

Por ahora, al margen del plan individualizado que cada profesional sigue, la plantilla realiza dos sesiones a la semana en grupo, lo que "te libera la cabeza y te hace trabajar de manera distinta". Todo con la idea de que la pandemia del covid-19 pase lo más pronto posible. Será entonces cuando el plantel del Córdoba pondrá todo de su parte y, con el apoyo de la afición, hará "todo lo posible por devolver al club donde se merece".