Edu Frías no se quita de la cabeza el objetivo de "ascender a Segunda División"

Con el estado de alarma pospuesto al menos hasta finales de abril, pensar en una vuelta a la normalidad en el mundo del deporte a día de hoy se hace poco menos que imposible. Sin embargo, la voluntad de todos los actores con protagonismo en el fútbol es terminar la temporada, sin marcarse fechas. Y ante tal discurso, es lógico que en el Córdoba CF sigan pensando abiertamente en conseguir el objetivo marcado.

En esa línea se han venido mostrando todos los profesionales blanquiverdes desde que arrancó esta crisis por el coronavirus que ha puesto el mundo patas arriba. Y para no ser menos, también lo ha hecho Edu Frías, que considera "vitales" las diez jornadas que restan de liga regular en el Grupo IV de Segunda B: "Son de de vital importancia porque no se pueden cometer más errores ya; hay que conseguir el objetivo de entrar en play off, estar en los cuatro primeros para poder conseguir esa fase de ascenso, y poder conseguir el objetivo que nos marcamos todos al venir aquí, que es ascender a Segunda División".

De momento, cuando el campeonato se paralizó, el CCF era quinto, a dos puntos de la cuarta plaza, tras caer de manera consecutiva en casa ante el Algeciras y el Cartagena, lo que llevó a la directiva a prescindir de Raúl Agné y apostar por Juan Sabas para reconducir la marcha del equipo. Pero al técnico madrileño apenas pudo trabajar con el grupo, aunque en apenas tres días ya mostró su perfil de "entrenador bastante dialogante; no impone y quiere adaptar el equipo a sus ideas, pero sin cambiar completamente el estilo, sólo ajustando varias cosas que se puedan hacer mejor", según señala Frías.

El meta catalán, habitual suplente de Isaac Becerra, apunta que "el equipo está bien, bastante unido" pese a las dificultades que en el día a día supone este confinamiento y la iniciativa del cuerpo técnico de realizar alguna sesión grupal a la semana. Edu Frías agradece la buena organización "a nivel de logística en los grupos de trabajo, que nos ha permitido perder apenas unos días de estar parados", si bien advierte que "los estímulos son distintos y necesitaremos unos días para retomar la forma completa, pero no mucho tiempo porque el grupo está respondiendo y estamos trabajando bien".

Sobre todo para los porteros, cuyas tareas individualizadas son más complicadas de realizar encerrados en el hogar "porque son trabajos más de campo", aunque el ex del Espanyol indica que está "intentando no perder la forma ni los reflejos". Todo durante una crisis por el covid-19 que "uno nunca se imagina vivir, ni lo desea, pero esperemos que el número de víctimas vaya reduciendo". Entre otras cosas para que "esto se pase lo antes posible y lo pasemos todos juntos". Sería la mejor señal para dejar atrás esta pandemia.