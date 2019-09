La lesión que sufre Fidel Escobar es menos grave de lo que en un principio se podría esperar. Así lo confirmó el director deportivo del Córdoba, un Alfonso Serrano que desveló que "le hicimos una resonancia y una ecografía. Los datos de la resonancia no los tenemos todavía porque tardan algo más, pero en la ecografía no se ve una lesión muy importante".

Serrano apuntó que "desde Panamá nos dijeron que es una microrrotura de grado I. No soy médico, pero según me comentan no es muy importante". En todo caso, el central panameño se perderá con total seguridad la visita al Yeclano de este domingo.

El que sí podrá estar sin problema alguno es Víctor Ruiz, del que Serrano apuntó que "los análisis que le han hecho, como a todos, han dado bien. No tengo noticia de lo contrario. Pudo ser un golpe de calor, un poco de falta de azúcar", en referencia a la preocupación que mostró Enrique Martín tras el partido ante el Real Murcia.

"Yo creo que Víctor está bien, ha entrenado como uno más. Pero si el doctor y el míster estiman oportuno hacer nuevas pruebas, el club encantado de ello, cuantos más datos tengamos, mejor", comentó para zanjar el tema el director deportivo del Córdoba.

Gabriel Novaes entrena sin problemas

Al choque del domingo ante el Yeclano parece que llegará también sin mayor problema Gabriel Novaes. El delantero brasileño recibió un golpe en el primer entrenamiento de la semana que le impidió acabar la sesión. Este miércoles, sin embargo, el joven atacante trabajó al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que aquel golpe no pasó a mayores. Novaes podría tener en Yecla sus primeros minutos como blanquiverdes.