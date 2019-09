El jugador, dispuesto a ganarse el sitio

Antes de que Enrique Martín desvelara los problemas que sufre Víctor Ruiz, el propio jugador blanquiverde pasó por zona mixta para dejar sus sensaciones sobre el partido. Ruiz reconoció que "el Murcia es un equipo con jugadores muy buenos para la categoría y nos han apretado, pero en nuestro trabajo también está defender y apretar los dientes". El malagueño valoró que "hemos metido el penalti y nos ha venido bastante bien". Además, sobre su prematuro cambio, apuntó que no estaba descontento pues "juegue quien juegue lo importante es que yo entrene más fuerte y si el equipo responde, más contento estoy. Me ha tocado no jugar de titular pero me dedico a entrenar y demostrarle al míster que me tiene para cuando quiera". Por último, sobre el ritmo de puntuación que lleva el equipo, el malagueño opinó que "lo importante es puntuar y lo estamos haciendo de tres en tres, además de empatar en un campo difícil en el que no se van a escapar muchos puntos".