Enrique Martín lo tiene claro. Es el momento de dar un paso adelante en la competición para el Córdoba CF y conseguir la primera victoria del curso lejos de El Arcángel. El técnico blanquiverde ha reconocido la importancia que dan en el vestuario al choque de este domingo ante el Algeciras y no ha querido excusarse en las ausencias que tendrá, incluida la del lesionado Javi Flores.

Al respecto precisamente de esa pérdida del mediapunta de Fátima, Martín no ha escondido que "es obvio que Javi estaba en un momento muy dulce. Nos estaba dando mucho al equipo y él estaba muy a gusto. Estas cosas habitualmente suelen pasar cuando el futbolista mejor está, pero ya no podemos hacer más, no hay que fijarse en el problema sino en la solución, hay que tomarlo con naturalidad por mucho que nos fastidie".

De cara al duelo en el Nuevo Mirador, Enrique Martín tiene claro que tienen que "dar un golpe fuera de casa y somos conscientes", ya que "ahora tocan dos partidos fuera, vamos con el primero y tenemos que entregarnos a tope por sacar los tres puntos". El navarro ha explicado que "cuando digo que la liga está en casa es porque al final fuera, un día con otro, vamos a ganar partidos, pero en casa no podemos dejarnos ninguno, o los menos posibles", aunque también ha afirmado que "ahora mismo no pensamos más allá del Algeciras, son tres puntos importantísimos para nosotros y vamos a por ellos".

Pensando cómo puede ser el choque ante el cuadro del Campo de Gibraltar, Martín cree que "el partido va a ser de mucha ida y vuelta. El día del Badajoz fue un poco así, entretenido para el que lo estaba viendo. El Algeciras habitualmente lleva la misma dinámica tanto en casa como fuera. Es un equipo ligero pero también se le puede hacer daño", por lo que "habrá que estar atentos cuando tengamos el balón y cuando lo tengamos intentar crear y aprovechar los espacios que nos dejen".

El entrenador del Córdoba CF es consciente de que "habrá momentos en los que tengamos que defender. Lo que no puedes esperar es que un equipo esté los 90 minutos llevando la iniciativa. Hay momentos en los que un equipo lleva un poco más la iniciativa y luego es el equipo contrario. Lo que sí tenemos que aprovechar es los momentos favorables que tengamos y acertar, ahí está el quid de la cuestión para mí. El secreto es el acierto, porque por lo demás los partidos son igualados en todas las categorías".

El técnico espera que Garrido se incorpore "cuanto antes" En plena semana de parón por los compromisos de las selecciones nacional, a Enrique Martín se le ha preguntado por Luis Garrido, el mediocentro hondureño que el Córdoba CF firmó en el último día del mercado de verano, pero que no pudo inscribir, por lo que tendrá que esperar a enero para emplearlo en el equipo. Pese a ello, después de que el jugador cumpliera con otro compromiso con su selección, Enrique Martín ha reconocido que "a mí me gustaría que viniera cuanto antes, porque aunque no pueda jugar se adaptaría a los entrenamientos, la ciudad y el equipo, y para cuando se inscriba que esté para jugar". "Si adelantamos dos meses, es beneficio para el jugador y el club. Es un tema que con Alfonso lo comentamos y están en ello, sería interesante", ha añadido.

Martín ha asegurado que espera "que mi equipo siga creciendo", pues a su juicio "fuera de casa, el día del Sevilla tuvimos un campo ya más amplio y bien de césped. Algeciras también es un campo bueno y espero que mi equipo haga un buen partido y esté acertado y gane". "Lo que quiero es que el equipo se desarrolle en el campo más o menos de la manera que estuvo en Sevilla, porque tuvimos las opciones de ganar aunque no acertamos. Me gustaría tener las mismas opciones y más acierto", ha sentenciado.

Además, respecto a los cambios de jugadores que viene haciendo en las últimas semanas en su once inicial, el preparador blanquiverde ha explicado que "más que darles confianza, lo que trato es de tenerlos a todos espabilados, pero no lo hago por castigo ni mucho menos. Hay momentos en que uno va jugando partidos y le viene bien salir de la dinámica una semana y luego entrar con nuevos bríos".

Para explicar su planteamiento, Martín ha recordado que "a Javi Flores lo senté en Yecla y desde entonces fíjate qué vuelo ha cogido, aunque ahora por desgracia ha tenido la lesión. Al jugador a veces hay que sacarlo de la dinámica, pero no hay maldad en esa toma de decisiones". De hecho, el navarro ha explicado que lo que busca es "el mantener a los 21 jugadores vivos, ilusionados y sabiendo que les va a tocar en un momento puntual. El otro día la tuvo Zelu y compitió y trabajó bien. Todos van a tener su momento para aportar al grupo".

Continuidad en el sistema de juego

Otra de las incógnitas para el partido del Nuevo Mirador es el sistema de juego que empleará el Córdoba CF, después del cambio observado ante el Cádiz B. "Este sistema hace que el equipo se abra menos de cara al contrario y quizás sea también porque los jugadores llevan toda su vida jugando más o menos con ese sistema. Pero estoy contento porque hemos interiorizado también el otro sistema y estoy seguro de que si ahora volvemos a jugar con tres atrás, van a hacerlo igual de bien que si jugamos con cuatro", ha comentado Enrique Martín al respecto, antes de dejar entrever que es muy probable que dé continuidad al 4-2-3-1 con el que su equipo ganó al filial amarillo.

Martín, además, se ha referido al problema que esta semana ha tenido que afrontar por el estado de los campos de entrenamiento y el del propio estadio. "No vamos a justificar nada, pero ya lo dije, aceptamos todo. El campo principal ahora se cambia, el de entrenamiento también y tenemos que adaptarnos al que tenemos ahora, que será también el de la semana siguiente. A la otra tendremos el campo habitual y en 15-20 días estará también el estadio", ha explicado el técnico, que cree que "hay que adaptarse y no quejarse porque no sirve de nada. El césped está como está, hay que entrenar y punto".