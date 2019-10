El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, no ha escondido la importancia que en el vestuario otorgan al duelo de este domingo ante el Cartagena. El navarro reconoció que el viaje a Cartagonova supone "el momento más importante, por lo que puede suponer jugar contra un equipo potente, que tiene más repercusión si ganas que al hacerlo contra un equipo de mitad de tabla".

Y es que al técnico no se le escapa que "si ganas son igual tres puntos pero las connotaciones son diferentes" y reconoció que "nos vendría bien ganar, puede ser el momento oportuno", en un partido "del nivel del que jugamos con el Badajoz, con dos equipos que al final seguro que estarán arriba".

"Ellos tienen una gran plantilla y nosotros no andamos mal en ese sentido. Son dos equipos configurados para estar arriba y es un partido de la categoría, pero diferente", argumentó el preparador cordobesista.

Cuestionado por la solidez del rival, Martín aseguró que "las estadísticas están para romperlas" aunque "seguro que han hecho las cosas bien, pues los números desde luego así lo indican". "Nosotros somos el equipo de este grupo que más situaciones de gol genera, por lo menos de lo que yo he podido ver", reivindicó el navarro, que cree que en este tipo de partidos "el jugador no necesita que le estés dando la vara como cuando juegas con otro equipo, por ejemplo uno de mitad de tabla".

Centrado en su equipo, el navarro aseguró que van "a seguir creciendo con nuestra idea, prestando atención al contrario y me da la sensación de que son un equipo con mucha paciencia, que madura mucho los partidos", ante lo que el Córdoba tendrá que "tener nuestra propia personalidad, nuestra propia idea, y seguir insistiendo para en lugar de hacer cinco o seis ocasiones como el domingo pasado, pues hacer más".

Además, sobre la posibilidad de que Víctor Ruiz ocupe el puesto de titular en el lateral izquierdo, Martín no quiso mojarse. "Probablemente, no digo ni que sí ni que no, pero todo lo contrario. El chico ha trabajado bien y toda la plantilla lo está haciendo con intensidad. Si veo el momento, cualquier puede asomarse ahí. Tiene la ventaja de que es zurdo, maneja bien el balón y en este momento es su mejor momento físico y mental desde que yo estoy aquí", indicó sobre esa opción.

El recuerdo de Cartagena

Al técnico también se le preguntó por si conocía la relación especial del Córdoba CF con el Cartagonova. "Sé que hubo hace algún tiempecito una historia que trae buenos recuerdos a los aficionados y al propio club. Siempre es agradable ir a un campo donde hay buenos recuerdos. A mí siempre me gustaba ir a campos en los que curiosamente siempre jugabas bien. Yo siempre en El Molinón iba tranquilo porque pensaba “hoy hago gol seguro” y lo hacía", bromeó el navarro, que cree que "hay connotaciones psicológicas que pueden venir bien, pero es a nivel de club, porque desde el 99 aquí igual no ha llovido mucho pero por ahí arriba sí".

Con todo, Enrique Martín no cree que el duelo de este domingo sea definitivo para nada. "Yo creo que esto es muy largo, ha habido equipos que se han distanciado en la primera vuelta mucho y en la segunda lo han tenido complicado para llegar. Esto es un camino de fondo, hay que estar ahí. Son partidos bonitos, intensos, que a todo jugador le gusta participar, pero una final… cada uno lo puede interpretar como quiera. El trayecto es muy largo y esto dará muchas vueltas", reflexionó al respecto.

La sanción a Jesús León

Además, Martín no pudo eludir el tema de la sanción a Jesús León por su encontronazo con el árbitro en Algeciras. "Es una cosa que a mí tampoco… seguramente sea producto de los nervios, pero yo qué voy a decir. Todos tenemos que mantener la línea, pero hay circunstancias que a todos nos han pasado y en momentos puntuales uno no sabe cómo reacciona de esa manera. Después de que ha pasado todo imagino que él pensará que cómo ha podido reaccionar así", apuntó el técnico, que cree que "somos seres humanos, no sabemos cómo vamos a reaccionar ante diferentes eventos. No hay una persona en el mundo que no haya tenido un patinazo. Creo que él estará lógicamente arrepentido. Perdió los nervios y se estará lamentando".