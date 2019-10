A Munúa sí le funciona el plan que Enrique Martín quiere para el Córdoba CF

Ni con tres defensas, ni con cuatro ni con cinco. El Córdoba CF tiene un serio problema de concepto a la hora de proteger su portería, un hándicap que le está penalizando de lo lindo en este arranque de temporada con mejores resultados que sensaciones. Los dos tantos encajados el domingo en el Nuevo Mirador de Algeciras (2-2) elevan a ocho la cuenta de un equipo especialmente endeble lejos de El Arcángel, donde suma ya seis dianas en contra –sólo el Villarrubia no consiguió batirle–, más que ningún otro aspirante a estar en la zona noble de la tabla del Grupo IV. Y eso, con la visita a Cartagena ya en el horizonte, no es nada bueno...

Y no precisamente porque el Efesé sea un rival especialmente temible en su juego ofensivo, sino porque es el que mejor rentabiliza sus goles. Con sólo siete a favor, suma ya 17 puntos con los que iguala en lo más alto de la clasificación con el Badajoz (los pacenses son primeros por un tanto de ventaja en la diferencia de goles). Y es que el conjunto albinegro ha cambiado el paso este curso, transformando no sólo su plantilla, sino también su estilo de juego, pasando del virtuosismo que le dio su récord de puntos en la B (75) a ser una roca que no deja siquiera tirar a sus oponentes. Baste el dato de que no ha encajado gol en los últimos cinco encuentros y su meta ni ha intervenido en los tres más recientes.

Está claro que, como quisiera que ocurriera Enrique Martín con su equipo, la clave de todo está en su fortaleza defensiva, que no encuentra parangón no sólo en los otros 79 conjuntos de la categoría de bronce, sino tampoco en los 40 principales de Primera y Segunda División: dos dianas concedidas en ocho partidos, a una media de 0,25; los siguientes en esta particular lista serían el Atlético Baleares y el Ibiza-Eivissa, del Grupo I, y el Andorra (III), con el doble. El Atlético y el Athletic (4) y el Huesca (6) marcan el límite en sus respectivas categorías del fútbol profesional.

El CCF quita el candado de los entrenamientos Tras un par de semanas con alguna que otra sesión a puerta cerrada, el Córdoba volverá a abrir todos sus entrenamientos para preparar la visita del domingo al Cartagena. Según el plan inicial ofrecido por el club blanquiverde, sujeto a posibles modificaciones, el plantel cordobesista se ejercitará a las órdenes de Enrique Martín desde este miércoles a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, repitiendo el guion hasta el sábado.

Parece evidente que a un ex portero de nivel como Gustavo Munúa, preparador del Cartagena desde el verano de 2018, sí le funciona el plan de crecer desde la defensa para tener arriba a su equipo. Ya el pasado curso fue segundo de la fase regular tras encajar apenas 27 tantos. Sólo fue mejor que el Efesé el Recreativo de Huelva (23). Y quizás por eso el técnico uruguayo puso un especial énfasis durante el verano en la contratación del Zamora, el meta Marc Martínez, uno de los artífices del éxito del Decano. No hay nada mejor que dejar pocas cosas en manos de la improvisación para que algo funcione.

El problema no es de sistema

Y mientras, el CCF tendrá que seguir agitando la coctelera hasta dar con la solución que enderece su camino en la competición. El cambio de sistema, con el paso al 4-2-3-1 (o el 4-4-2) en lugar del 3-5-2, ya mostró carencias en la primera prueba de nivel ante un descarado Algeciras, pues ante el filial del Cádiz apenas si fue exigido en los casi 100 minutos que duró el encuentro.

Es evidente que, como repitieron como dogma en la sala de prensa de El Arcángel distintos protagonistas durante la pasada semana, la actitud defensiva es fundamental. Y este equipo necesita un plus de esfuerzo de los exteriores para auxiliar a los laterales, un paso adelante de los medios para frenar las oleadas del adversario y, sobre todo, minimizar los errores individuales. Porque con seis goles a domicilio, el sexto que más recibe del grupo, es complicado acabar con el cero en el casillero de triunfos lejos de El Arcángel, que ya va tocando.