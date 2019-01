Curro Torres, sobre el traspaso de Guardiola al Valladolid: “Todavía no tengo constancia”

La ventana invernal de fichajes ha entrado en su última semana y las oficinas de El Arcángel están en plena ebullición. Sobre la mesa, principalmente, el traspaso de Sergi Guardiola -habrá que ver en qué queda la situación de Álvaro Aguado-, la salida de Aythami y alguno más, y la llegada de los necesarios refuerzos. De todo ello, a su modo, ha hablado el técnico del Córdoba CF, Curro Torres, durante su rueda de prensa previa al choque del domingo ante el Alcorcón (Santo Domingo, 18:00), una cita que terminará de preparar el sábado con un último entrenamiento tras el que se conocerá la lista de convocados. Son bajas ya confirmadas los sancionados Loureiro y Quintanilla, el lesionado Aguado y Aythami, descartado por el técnico a la espera de su desvinculación para firmar por Las Palmas.

Mirando a las diferentes situaciones del mercado, la primera pata del banco es el traspaso de Sergi Guardiola al Valladolid, que está cerca de alcanzar su desenlace. Algunas fuentes hablan ya de un trato en torno a los 4 millones de euros, del que finalmente se caería Álvaro Aguado. El delantero se ha incorporado este viernes a los entrenamientos con el club pucelano "con permiso del Getafe", según ha informado la entidad albivioleta. Se entiende por tanto como el penúltimo paso a la confirmación de la operación clave para el CCF, pues debe servir para inaugurar una cascada de incorporaciones.

"Todavía no tengo constancia, el club trabaja en esa dirección y cuando tengamos constancia podremos opinar", ha matizado Curro Torres, consciente de la importancia de que el trato por Sergi Guardiola llegue a buen puerto de manera inminente. Y así parece que será, dado que después de que el Valladolid confirmara el jueves el acuerdo total con el CCF y el futbolista para su fichaje, y de que el retraso sólo se debía al retraso del OK por parte del Getafe, la operación haya dado un giro que ya apunta a definitivo. El jugador se ha sumado a los entrenamientos de los albivioletas y ya sólo queda esperar la confirmación del traspaso por ambos clubes, así como las condiciones y la cifras, que quedarán a expensas de las cláusulas de confidencialidad que introduzcan las partes.

Será a partir de ese momento cuando se desencadenen otras situaciones. Salidas y entradas que irán casi de la mano, para ir ocupando el cupo de fichas que permite LaLiga. Entre las primeras están las de los canarios Aythami y Erik Expósito, ambos con Las Palmas de invitado. El central "no está disponible" para jugar en Alcorcón, después de trabajar al margen del grupo toda la semana, en una posición de fuerza que finalizará pronto para el bien de todos; el delantero, por su parte, está a la espera de ver cuál es su destino: el club insular quiere reincorporarlo a su filial, con el que ya jugó en la primera jornada, y espera el OK de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pues si no lo obtiene le buscará un nuevo destino en Segunda B.

"Trabajamos con los que están capacitados para rendir"

"Quiero futbolistas que quieran estar, que estén comprometidos, que sepan la situación en la que estamos. Los que no estén capacitados o comprometidos es mejor que no estén; trabajamos con los que están capacitados para poder estar y rendir", ha sido el mensaje, claro, de Curro Torres sobre una situación más que incómoda en el vestuario.

El técnico blanquiverde, con todo, ha sido menos contundente a la hora de expresar sus deseos en forma de incorporaciones: "Confío en el club y en la dirección deportiva, sé que están trabajando para avanzar en situaciones, si podemos, porque sabéis las limitaciones que tenemos por parte de LaLiga, y hay que esperar". Los primeros movimientos, que se espera que sean oficiales pronto, serán la inscripción de Josema, que lleva todo el mes de enero trabajando ya con el grupo, y el fichaje del cadista Carrillo, toda vez que el club amarillo está próximo a cerrar la llegada de Darwin Machis.