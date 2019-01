Curro Torres ya espera a Carrillo

El mercado de fichajes sigue su curso y el Córdoba sigue sin cerrar algún movimiento oficial de entrada a su plantilla, aunque en cuestión de días acabarán llegando varios futbolistas al vestuario de El Arcángel. El primero de ellos, si nada se tuerce, será José Ángel Carrillo, del que Curro Torres ya habla abiertamente, consciente de que el club tiene cerrado el acuerdo para que el punta murciano se vista de blanquiverde en el momento en que el Cádiz lo libere de su contrato. Con el que no cuenta Torres es con Aythami, que saldrá en los próximos días del club y al que lanzó un mensaje claro, al señalar que sólo quiere en el vestuario jugadores implicados y que quieran estar en el proyecto blanquiverde.

El técnico blanquiverde repasó ayer la actualidad del Córdoba en Andalucía TV Deportes, de Canal Sur, donde en principio estaba anunciada la presencia del presidente del club, Jesús León. Sin embargo, el montoreño tuvo que ausentarse de la cita a última hora. El motivo no es otro que avanzar en las negociaciones de traspaso de Sergi Guardiola y Álvaro Aguado al Valladolid. El acuerdo entre todas las partes quedó prácticamente culminado la pasada semana, a la espera de que Aguado terminara de perfilar el contrato que le unirá al club de Pucela desde el próximo verano. Sin embargo, las conversaciones se han alargado más de lo inicialmente previsto, pues en el club blanquiverde estaban convencidos de que la oficialidad de la operación no se demoraría más allá de este miércoles.

Pese a ese retraso, en el Córdoba no temen por el cierre de la operación, que debe ser la que desbloquee definitivamente los problemas para fichar del club blanquiverde. Cuando ese extremo se produzca, el primero en caer será Carrillo, del que Curro Torres habló ayer sin problemas. "Es un futbolista que no está teniendo oportunidades y que necesita tenerlas en otro sitio", apuntó el preparador cordobesista, que lo ve como "un jugador que trabaja, pelea y se compromete con lo que hace".

Un compromiso que para el cuerpo técnico cordobesista, y también para la dirección deportiva y el presidente, es requisito indispensable de cara al segundo tramo de la competición. El Córdoba está en dificultades, tanto económicas como deportivas, pero está decidido a que en el vestuario sólo se hable de fútbol y del objetivo de la permanencia.

Mensaje a Aythami

Por ese mismo motivo, la salida de Aythami es sólo cuestión de tiempo, aunque podría demorarse aún unos días. El jugador lleva dos días sin entrenar, por unas molestias en un tobillo, circunstancia que no deja de ser un síntoma claro de que su estancia en Córdoba está tocando a su fin. Torres es conocer de la situación y por eso afirmó que el caso del central canario "es una cuestión de que queremos a gente que quiera estar dentro del Córdoba. Gente que esté comprometida y que quiera estar con nosotros", por lo que entiende que "con los que no están con esa mentalidad o tienen otras ideas hay que intentar solucionarlo bien para las dos partes".

Lo que sí quiso hacer el preparador blanquiverde es sacar la cara por sus jugadores, al afirmar que tiene "un vestuario que trabaja en esa dirección, pero todos tenemos que saber lo que nos estamos jugando y tenemos que apretar y ponernos las pilas".

Optimista en cuanto al mercado

Torres sabe que vienen días frenéticos de llegada de futbolistas y de salidas –con alguna sorpresiva que a buen seguro acabará por caer– pero es optimista respecto a las posibilidades del club blanquiverde de conseguir lo que realmente necesita. "Al final siempre se puede hacer alguna cosa, dentro de las necesidades que podamos tener y de lo que económicamente podamos hacer. A partir de ahí si la gente viene a aportar estaremos encantados de poder recibirlos", reconoció el técnico del Córdoba.

Con los futbolistas que permanezcan en el club y con los que acaben por llegar. Curro Torres espera encontrar la regularidad deseada en cuanto a resultados. "Para mí no debemos buscar ganar dos partidos consecutivos sino tener una regularidad dentro del trabajo y de los resultados", afirmó al respecto, reconociendo que ha tenido después del parón de Navidad "la oportunidad de dar ese pasito y acercarnos pero no lo hemos podido dar porque no hemos estado bien". Con todo, Torres es positivo y tiene claro que la mejoría pasa por "ser un equipo mucho más sólido y más fiable para competir y obtener resultados".