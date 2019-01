El fichaje de Carrillo, pendiente del Cádiz

El fichaje de José Ángel Carrillo por el Córdoba CF sólo está pendiente del Cádiz. Tras alcanzar un acuerdo total con el jugador y no encontrar obstáculo alguno en su salida del club amarillo, el único punto que queda por cerrar es que Álvaro Cervera tenga confirmado un recambio para su ataque. Hasta que ese hecho no se produzca, la entidad del Ramón de Carranza no dará luz verde a la operación.

Carrillo es el hombre elegido por el CCF para reforzar su parcela ofensiva, toda vez que se da por segura la salida de Erik Expósito, la gran decepción en lo que va de temporada, en este mercado de invierno. El delantero murciano llegará con la carta de libertad bajo el brazo, pese a tener contrato con el Cádiz hasta junio de 2020, y firmará por lo que resta de curso y dos años más, según el acuerdo alcanzado entre las partes en los últimos días.

¿Qué falta entonces para dar oficialidad a su incorporación? Pues ahora mismo el único fleco es el Cádiz, sobre todo después de que el Córdoba ya haya liberado dos fichas profesionales con la salida de Bambock y Jovanovic, y tenga margen de maniobra económico con la masa salarial liberada por ambos y las operaciones de traspaso tanto del extremo serbio como de Guardiola y Aguado, cuyo desenlace debe producirse en las próximas horas.

La llegada de Carrillo está pendiente exclusivamente de que el club gaditano concrete la llegada de algún refuerzo. Álvaro Cervera ha perdido en las últimas semanas al extremo luso Salvador Agra, traspasado por el Benfica al Legia de Varsovia tras la ruptura de su préstamo en Carranza, y Karim Azamoum, mediocentro que se ha marchado cedido al Elche. Está por tanto a la espera de que el club satisfaga su deseo de incorporar a dos extremos -el venezolano Darwin Machís suena con fuerza- y supla la salida del ariete con otro jugador de similares características.

Diez goles en 71 partidos oficiales en Segunda

Ese es el único obstáculo ahora para que Carrillo se convierta en nuevo jugador del Córdoba, donde formaría dupla ofensiva con Piovaccari. El delantero murciano acaba de cumplir 25 años y, tras un inicio en el Murcia Imperial, pasó por el Murcia y el Sevilla Atlético antes de firmar en verano de 2017 por el Cádiz.

En sus tres últimas campañas, en la categoría de plata, acumula 71 encuentros oficiales (casi la mitad de titular) y 3.600 minutos, en los que ha logrado una decena de goles (este curso suma uno, el 3-0 al Deportivo, en poco más de 400 minutos y 14 partidos). Una cifra que intentará mejorar vistiendo la camiseta blanquiverde, aunque para eso habrá que esperar.