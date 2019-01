Aythami, cerca de rubricar su desvinculación del Córdoba CF

La salida de Aythami del Córdoba es cuestión de horas. El zaguero grancanario y el club blanquiverde llevan días ultimando una negociación que debe fructificar, salvo sorpresa, de forma inmediata. Y lo hará sin que tenga que pasar por caja Las Palmas, donde firmará para las próximas temporadas. Su contraprestación podría ser la ruptura del acuerdo de cesión de Erik Expósito, que liberará una ficha sub 23 para poder formalizar la inscripción de Josema.

Aythami lleva semanas teniendo muy claro que no quiere seguir en El Arcángel y que su futuro está en volver a vestir de amarillo. Pero la negociación no ha sido fácil, toda vez que Las Palmas no accedió desde el primer momento a pasar por caja. El CCF inicialmente fijó su libertad en medio millón, luego rebajó esa cantidad a 350.000 euros y finalmente ha accedido al deseo del futbolista de regresar al club canario. Ya advirtió Jesús León el domingo que no quería a nadie que no quisiera estar, que no estuviera comprometido.

De esta forma, el defensor natural de Arguineguín vivirá a sus 32 años su tercera etapa como jugador de la UD, después de haberse visto obligado a salir en el pasado mercado invernal al no contar para Paco Jémez. Entonces, Luis Oliver lo reclutó para el Córdoba con un contrato hasta 2020 que ahora quedará en nada.

Aythami firmará por Las Palmas un año más, hasta 2021, según apuntó el diario La Provincia, que informó que el futbolista pretende unirse en las próximas horas al stage del equipo insular en Valencia, donde preparará el duelo del domingo en Tarragona ante el Nàstic, colista de LaLiga 1|2|3.

Con la marcha de Aythami, que cuando sea oficial se convertirá en la tercera baja del CCF en este mercado invernal, el club libera una importante masa salarial –alrededor de 170.000 euros– con la que afrontar la llegada de un sustituto para el canario, que perdonaría lo que le adeuda la entidad y, tal vez, facilitaría la salida de Erik Expósito, que no entra en los planes de Curro Torres.