Jesús León avisa: "Sólo quiero en el club a gente que quiera estar"

Jesús León ha mostrado su enfado con el partido que el Córdoba perdió en Soria ante el Numancia y ha asegurado durante la clausura de la segunda fase de LaLiga Genuine, celebrada en El Arcángel, que para la segunda parte del curso "sólo quiero en el club a gente que quiera estar", en referencia a un mercado invernal que para el Córdoba se reactivará en cuanto fructifique el traspaso de Sergi Guardiola, y que puede conllevar varias salidas del plantel".

"Ayer cumplí un año en el club y esta mañana me he levantado como si hubiera vuelto a comprar el club. Con la misma ilusión, en una situación deportiva algo mejor pero no para tirar cohetes. El mensaje que mando es que voy a actuar y tomar las mismas medidas a las que me vi obligado el año pasado", ha explicado el presidente blanquiverde, que ha avisado "hacer un llamamiento a la afición, a la ciudad y a la provincia", para pedir "en estos seis meses un ejercicio de reflexión a todos, por encima de todos está el Córdoba".

Preguntado por sus sensaciones tras el partido de Soria, León ha desvelado que no estuvo en Los Pajaritos, pero que llamó a Berges para que bajara al vestuario en el descanso. "No me pidáis que haga hincapié en lo que habéis visto. El que no quiera estar que no esté. Quiero gente involucrada y nada de la situación del club justifica esas actitudes", ha apuntado visiblemente enfadado. "Sólo quiero en el club a gente que quiera estar. Ahora el club está por encima de los intereses de todos", ha reiterado.

El enfado del presidente del Córdoba no se extiende al cuerpo técnico. Así al menos lo ha dejado entrever, al señalar que "con Curro estoy muy contento. No se puede hacer más. Todos cometemos aciertos o errores, todos jugamos a ser entrenadores y nunca sabes el resultado final. Está trabajando y su entrega es absoluta. Confianza absoluta en él".

León ha vaticinado un fin de mercado invernal "intenso" para el Córdoba. "Refuerzos va a haber seguro, si no los hay nos vamos al hoyo", ha espetado el montoreño, que ha explicado además que los refuerzos irán en función a los tiempos, que serán ya precipitados en este tramo final del mercado, aunque León ha desvelado que la operación de traspado de Guardiola y Aguado se encuentra en su tramo final y espera que "la semana que viene" se pueda anunciar.

Satisfecho con LaLiga Genuine

"Para mí ha sido una experiencia muy positiva, de hecho el fin de semana está resultando más ameno y le encuentras un poco de sentido a algunas cosas del fútbol. Convivir con valores que para muchos pasan desapercibidos en el día a día, de compañerismo, de entrega. Unos valores de verdad que deberíamos tenerlos el resto porque nos iría bastante mejor", ha señalado León, que ha definido la acogida de la competición como "una experiencia extraordinaria para los chavales, para la organización, nuestra Fundación que se ha entregado en esto", por lo que "le he pedido a LaLiga que volvamos a ser sede".