Quintanilla y Loureiro, primeras bajas para visitar al Alcorcón

Las ausencias siguen condicionando los planes de Curro Torres en las últimas semanas. Para visitar al Alcorcón el próximo domingo (Santo Domingo, 18:00), el técnico blanquiverde ya sabe que contará con las bajas seguras de Miguel Loureiro y Álex Quintanilla. Ambos defensas vieron ante el Numancia la quinta tarjeta amarilla de sus respectivos ciclos de sanción. El Córdoba, por lo tanto, tendrá que recomponer su defensa para visitar al conjunto alfarero.

Torres, al menos tendrá el alivio del regreso de Javi Galán y de Aythami, si bien es muy posible que el central canario ya no esté en la plantilla, dado su interés en recalar en Las Palmas y el mensaje que Jesús León ha lanzado este domingo, en el que ha señalado que no quiere en el club al que no quiera estar.

Las sanciones por acumulación de amarillas siguen siendo un lastre para el Córdoba, pues a los últimos sancionados hay que unir hasta cinco jugadores apercibidos. Jovanovic, que vio su cuarta amarilla en Soria, Álex Vallejo, Blati Touré, Piovaccari y Fernández están a una sola cartulina de perderse un partido por sanción.

Pendiente de los lesionados

Al margen del aspecto disciplinario, Curro Torres tendrá que estar muy atento a la evolución de Sebas Moyano y Álvaro Aguado, que no estuvieron en Soria por lesión.