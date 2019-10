Chus Herrero, otro problema para el Córdoba CF

No hay una semana tranquila en el Córdoba CF, y no sólo por el constante ruido extradeportivo. El primer entrenamiento con vistas al choque ante el Cartagena del domingo (Cartagonova, 18:00), que dejó ya desde el inicio la buena noticia del regreso de Juanto Ortuño, terminó de la peor manera posible por la lesión de Chus Herrero. A la espera de las pertinentes pruebas médicas, el zaguero maño es baja segura para la próxima jornada y, por las sensaciones que él mismo transmitía, lo más normal es que tenga que parar alguna cita más.

Una acción con Gabriel Novaes, en el tramo final de la sesión, dejó en fuera de juego a Chus Herrero, que abandonó la Ciudad Deportiva con evidentes signos de dolor y auxiliado por miembros del cuerpo médico. El central, al que le inmovilizaron la articulación ya en El Arcángel, había sido designado por el club para pasar por la sala de prensa por su pasado en el Cartagena, una comparecencia que quedó anulada de inmediato. Cuando la inflamación baje, será examinado, aunque nadie en el CCF es optimista sobre unos resultados que, en el mejor de los casos, lo dejarán KO para lo que resta de octubre.

La baja de Herrero eleva a tres el número de inquilinos de la enfermería cordobesista. Jesús Álvaro y Javi Flores prosiguen con la recuperación de sus respectivas roturas musculares –en el sóleo y en el aductor, respectivamente– que ya le impidieron estar el pasado fin de semana en Algeciras lejos del terreno de juego. El lateral zurdo y el volante están descartados de nuevo para Cartagena y, si todo va bien, tal vez tendrían alguna opción de despedir el mes en el verde ante el San Fernando, en casa.

José Antonio González da el susto

Pero la vuelta al trabajo todavía pudo haber sido peor. Porque José Antonio González, otro de los fijos para Enrique Martín, notó un problema muscular en el muslo de su pierna izquierda en los compases iniciales que, en principio, no debe ir a mayores. El centrocampista pontano intentó continuar con sus labores con el resto del grupo, pero la insistencia del técnico le llevó a abandonar el entrenamiento. Lo más normal es que el jueves tampoco se ejercite por simple precaución y ya sea el viernes cuando se pruebe de nuevo para ver si puede estar con el equipo en el Cartagonova.

Un escenario que se antoja ideal para el regreso de Juanto Ortuño, ausente en la pasada jornada aunque no estuviera oficialmente dentro de la lista de bajas, al no mediar parte médico alguno. El delantero yeclano sufría una sobrecarga que le impedía trabajar con normalidad, un problema ya olvidado que le permitirá volver a luchar por un puesto en el once titular con Novaes, dado que Owusu parte como fijo en estos momentos. Todos tendrán tres entrenamientos más para convencer a un Enrique Martín que reza para que su parte de bajas no se incremente.