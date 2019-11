“Si no ha pagado y no tiene dinero, se tiene que ir”, el mensaje de González a León

Carlos González aprovechó su visita a la Ciudad de la Justicia para prestar declaración en calidad de testigo por el proceso iniciado por la querella de Joaquín Zulategui contra Jesús León por presunta apropiación indebida para atacar con dureza la gestión del montoreño al frente del Córdoba. "Si no ha pagado y no tiene dinero, se tiene que ir", indicó el expresidente, que recordó que "el club está en una situación muy difícil; el que no se lo quiera creer, que no se lo crea, pero los del Reus no se lo creían y...".

"Creo que el señor León lo que tiene que hacer es irse. Él ya ha demostrado su incapacidad manifiesta. No paga a nadie", señaló González, tras hacer referencia a las diferentes deudas que arrastra el club con sus empleados actuales, como los servicios médicos, a los que debe cinco mensualidades; o la plantilla, que minutos después compareció al completo en El Arcángel para hacer pública su denuncia por las dos nóminas impagadas que ya acumula, y que obligaron a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) a emitir ya el lunes un comunicado.

Casi dando por sentada su vuelta inminente, a pesar de las diferentes causas pendientes cruzadas entre las partes que tienen judicializado al club, el tinerfeño apuntó que no viene "como salvador de nada", sino para reclamar sus derechos y "porque hay un club que está en una situación muy difícil. Quien no se lo quiera creer que no se lo crea. El Córdoba tiene muchas posibilidades de dejar de existir. Y parece ser que no, que yo soy un alarmista".

"Espero que los tribunales lo acorten lo máximo posible porque de los demás no espero nada", dijo en referencia al paso al frente que muchos colectivos de aficionados ya están dando, si bien tiene claro que "la justicia tiene su ritmo y los plazos se van acortando. Espero, deseo y entiendo que podamos llegar a tiempo, pero no es fácil; es muy complicado, para qué voy a engañar", incidió el ex mandatario cordobesista, que lamentó que "todo es un desastre y lo que no sé es cómo se lo permitimos. Ha destrozado el club. Es muy poco serio lo que está ocurriendo en esta ciudad".

Una pose más moderada para tender la mano

Carlos González volvió a insistir en que llegará "muy prontito" a un club que "está en una situación muy precaria en el asunto de la liquidación, en una situación muy complicada. Este hombre dijo que iba a morir matando y lo está haciendo claramente". Y, como en anteriores intervenciones, declaró su desconocimiento sobre qué ha ocurrido para llegar a este momento tan delicado: "Es difícil que un club como el Córdoba se pueda ir al traste en tan poco tiempo. Por muy mal que hagas las cosas, es muy difícil que podamos entender lo que ha ocurrido".

Demanda del Juanín y Diego por otro incumplimiento El Córdoba sigue acumulando demandas. La última conocida es la del CD Juanín y Diego, que ante el incumplimiento de lo pactado y rubricado el pasado 2 de julio de 2018, presentó el 17 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba una demanda de juicio ordinario contra el club blanquiverde, ejercitando, de este modo, la acción de cumplimiento contractual en reclamación de cantidad y otras obligaciones. El documento firmado en verano de 2018 por ambas entidades recogía, entre otros aspectos, un acuerdo económico de compensación deportiva por formación, el cual no se ha llegado nunca a ejercer tanto en el curso 18-19 como en el 19-20. Con muchos jugadores formados en la Escuela o traspasados en este tiempo ya defendiendo los colores del CCF, la cantidad reclamada asciende a 16.500 euros.

Pese a todo, el ex mandatario se mostró convencido de poder "sacar" adelante a la institución, en caso de que llegue finalmente de nuevo a ella, aunque con la ayuda de más actores, porque "esto es una cuestión de ciudad y hay que sacarlo entre todos. Tenemos que aprender que si estamos todos juntos lo sacamos adelante seguro, pero si volvemos a hacer trincheras va a ser muy complejo".

Y todo eso, con varios pasos ya definidos. Por un lado, negociar con Hacienda "un aplazamiento" para poder afrontar las cantidades adeudadas; por otro, venir de la mano de algún socio, si bien no confirmó que vaya a ser Luis Oliver que mantiene causas pendientes con León y entraba dentro del complot desvelado la semana pasada por Rodríguez Zarza, que también se llevó su repaso: "Tenemos varios grupos importantes españoles y vamos a intentar hacer una cosa bonita".

Sobre todo porque "hay una realidad evidente y es que a mí la ciudad no me quiere. Por lo tanto, no puedo encabezar ningún proyecto más allá de ser máximo accionista, no puedo venir de cabeza visible. Intentaremos aglutinar para hacer un buen proyecto. Creo que lo vamos a conseguir. Lo que le pido a Jesús León es que le haga un favor a su ciudad y a su club, y se vaya. No tiene otra solución".