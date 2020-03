Coronavirus en Córdoba: 'CCFChallenge', la iniciativa del Córdoba CF ante el parón

Ante el parón y la obligación de no salir a la calle tras el estado de alarma decretado por el Gobierno de España ante la expansión del coronavirus, el Córdoba CF ha lanzado este domingo una iniciativa para jugar con sus aficionados: el CCFChallenge. El club cordobesista, a través de su cuenta oficial de Twitter y con la idea de fomentar el #YoMeQuedoEnCasa, ha pedido a sus seguidores que demuestren qué son capaces de hacer con el balón en los pies, mostrando los colores blanquiverdes identificativos de la entidad.

"Enseña tus mejores toques", ha sido el final de un mensaje que el primero que ha respondido ha sido el medio ibicenco Jordi Tur: "¡¡Yo no me puedo estar quieto!! ¿Alguien más se apunta?", ha comentado en un mensaje en el que aparece, con unas zapatillas de casa del CCF dando pataditas a una pelota. El centrocampista, cedido por el Cádiz en el pasado mercado de invierno, todavía no ha debutado oficialmente a pesar de haber sido un habitual en las convocatorias desde su llegada a finales de enero.

Tras los vídeos de algunos aficionados más, la mayoría niños, y hasta un perro, demostrando sus dotes con el balón, ya esta tarde ha sido el delantero Federico Piovaccari el que se ha sumado a la iniciativa. El delantero italiano, llegado también en la última ventana de fichajes y que pese a ser titular indiscutible continúa con su casillero de goles a cero, aparece en imagen tocando la pelota sentado en el suelo.

Esta nueva iniciativa del Córdoba se suma a su apoyo a la campaña #YoMeQuedoEnCasa que ya el sábado invitó a seguir uno de los capitanes del equipo, el alicantino Miguel de las Cuevas, con el deseo común de que "unidos en familia seremos mejores personas y mejores ciudadanos". Eso sí, todos los profesionales del club, que siguen un plan de trabajo individualizado en sus hogares, esperan que "pronto" se solvente todo el problema y la normalidad pueda volver tanto al fútbol como la sociedad en general.