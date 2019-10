Apenas mes y medio de competición ha bastado para que las primeras dudas aparezcan alrededor de un Córdoba CF que de puertas hacia dentro transmite una calma tensa. Tres jornadas sin sumar de tres y la primera derrota de la temporada han alejado a los blanquiverdes en tres partidos de la cabeza de la clasificación. Y eso, aunque aún es demasiado pronto para hablar de urgencias, sí obliga a dar un paso al frente y enterrar la incertidumbre aprovechando la visita de un recién ascendido que, además, es filial de un Cádiz que hace nada compartía campeonatos y hasta objetivos en la categoría de plata.

Pero la realidad ahora se llama Segunda División B y es muy distinta a la que el cordobesismo tenía en mente de su última caída al pozo. Ganar cada fin de semana y estar en lo más alto de la tabla, los únicos objetivos exigibles a un club que ha marcado esas picas en su hoja de ruta no es nada fácil de plasmar luego en el verde. Todavía más si las costuras no terminan de estar reforzadas, si la cocción no ha terminado, y el proyecto sigue transmitiendo tantas sombras como luces tras seis paradas. Ahí es donde entra en acción el manido equilibrio que sigue buscando y sin encontrar Enrique Martín.

El técnico navarro es el rostro ahora mismo de un proyecto que, a decir verdad, donde menos dudas transmite es en el terreno de juego; fuera los baches son mucho más pronunciados aunque esto no haya hecho más que comenzar. Y evitar que ambas cosas se fundan construyendo un cóctel explosivo es mérito del preparador de Campanas, en cuya cabeza –y los pies de sus jugadores– está borrar de inmediato esta mini crisis.

La lista de 18, guardada hasta horas antes Enrique Martín es fiel a sus tradiciones, y como viene siendo habitual desde el inicio del campeonato, al jugar en casa no facilitará la lista de convocados hasta un par de horas antes del comienzo del choque ante el Cádiz B. Eso sí, lo que no cambia es que el técnico navarro tendrá que hacer cinco descartes, toda vez que cuenta por segunda semana consecutiva con los 21 futbolistas del primer equipo, más Sebastián Castro y Antonio Moyano, con ficha del filial, pero en la órbita de los mayores desde primera hora.

La mejor receta, y casi la única, no es otra que ganar al Cádiz B, a ser posible con la dosis de buen juego que se espera de esta plantilla y que sólo ha aparecido con (escasas) cuentagotas. Los amarillos, como todo filial bien construido, están plagados de gente joven, con proyección y descaro, bajo el liderazgo de un Juan Manuel Pavón que les mete en vena ese plus de competitividad que exige la categoría. De momento está dando la cara, también lejos de El Rosal: de tres salidas, cayó en dos tras verse en inferioridad numérica y sólo por un gol, y en otra ganó, precisamente en la Ciudad Deportiva de un Sevilla primer verdugo del CCF.

Dos puntos de los últimos nueve

Ese revés dejó al cuadro cordobesista como el único de los candidatos a todo sin victorias fuera de casa y con un balance de dos puntos de nueve en las tres jornadas más recientes. Un ritmo lento que deja el liderato del San Fernando a siete puntos y el play off, a dos; pero también a sólo tres los puestos de descenso... Parece evidente que pedir una reacción entra dentro de la normalidad más absoluta, tanto en juego como en resultados, y si es con ambos de la mano, mejor.

Tal vez por esa exigencia sobrevenida antes de tiempo, Enrique Martín se esté tomando más en serio que en semanas precedentes el hecho de agitar el equipo, no ya sólo en nombres, sino también dando un giro al sistema. La línea de tres centrales es buenísima sobre el guion para protegerse, pero si el rendimiento es tan bajo y los rivales llegan con tanto peligro, algo falla. Y por ahí toma fuerza la opción de jugar de salida por primera vez con un 4-4-2 (así acabó en Sevilla, sin suerte).

Ese es el segundo quebradero de cabeza para el técnico, dado que el primero es tener que dejar sin vestir a cinco futbolistas: la elección del once, aunque muchos tienen cartel de fijo. La opción natural pasa por prescindir de uno de los centrales, con Chus Herrero como señalado, y meter otro medio, bien por dentro (González o Moyano) para jugar con falsos extremos, o bien por fuera (Zelu) para abrir el campo al máximo y facilitar la presencia en el área de los puntas, donde también hay tres para dos puestos. Un galimatías que tiene que servir, sí o sí, para volver a sumar de tres y borrar las dudas que dejó el primer tropiezo del curso.