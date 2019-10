Enrique Martín: "Queremos que los jugadores se suelten desde el minuto cero"

El Córdoba CF ha celebrado este viernes su penúltimo entrenamiento con vistas al choque del domingo ante el Cádiz B (El Arcángel, 18:00), una sesión de recuperación, bastante suave, que ha servido a Enrique Martín para corroborar que por segunda semana consecutiva tiene a su disposición a todos sus jugadores. Así, el técnico tendrá que hacer antes del partido hasta cinco descartes, tal vez en función de si se decide a variar el dibujo o no ante el filial amarillo.

Es una de las preocupaciones de Martín a estas alturas de la semana, si bien tiene claro que "los sistemas los hacen buenos la actitud del futbolista". "Hago el dibujo que entiendo que es el que mejor le viene al Córdoba, y hay momentos en los que podemos jugar con tres, cuatro o cinco, y se trata de que el jugador interiorice. En Sevilla lo hicimos así y salió bien porque sale ese instinto de supervivencia al ver todo perdido y todo se desata", ha explicado el de Campanas, que ha dejado caer, con menos fuerza que otras veces, que "lo normal es que sigamos esta línea porque hasta ahora no habíamos cedido ninguna derrota".

Precisamente sobre ese cambio de actitud del grupo cuando todo se complica se le ha cuestionado al navarro, que ha admitido que "hay muchas veces que el hecho de tener un resultado positivo, lejos de soltarte, te atenaza y te hace ser un poco más precavido; cuando se pone en contra, te desatas y sacas lo mejor de sí. Eso es un poco la lucha: invitar al futbolista a que no espere a que haya un resultado negativo".

El preparador blanquiverde ha incidido en este aspecto, que se reflejó especialmente tras el 2-0 en Yecla y el pasado sábado tras el 2-1 del Sevilla Atlético, matizando que el objetivo es que "esa soltura aparezca desde el minuto cero, pero hay que estar ahí y a veces de manera inconsciente…". "El equipo ha ido poniendo encima de la mesa más cosas a la hora de proponer, de llegar, de la creación, pero hay veces que cuando te tapas la cabeza se ven los pies, y el equilibrio es lo ideal, pero lo más complicado", ha continuado.

La penalización del poco acierto ofensivo

Enrique Martín Monreal se ha detenido principalmente también en la falta de acierto ofensivo del Córdoba, algo que a su juicio se supera con "insistencia y constancia". "El equipo, por llegadas y tener opciones, creo que está creciendo, pero nos está faltando eso. Me da rabia que por esos detalles no tengamos más puntos, porque en todos los partidos hemos tenido opciones muy claras", ha puntualizado en referencia a la cita de Sevilla, donde el cuadro cordobesista hizo "el mejor partido" de lo que va de temporada.

Aislado de los primeros retrasos en los pagos Enrique Martín es políticamente correcto y está centrado únicamente en la parcela deportiva. Quizás por eso volvió a torear con maestría la pregunta sobre los primeros retrasos en el pago de las nóminas: "Están ahí, no podemos hacer nada, y tenemos que centrarnos en el Cádiz; cada uno debe hacer la labor que le corresponde. La mía es que los jugadores se despisten lo menos posible con lo que pueda haber alrededor y no podemos controlar. Los que tengan que solucionar el otro tema, seguro que estarán trabajando para intentar hacer las cosas bien". Es de esperar que así sea...

"Hay que procurar empatar y perder lo menos posible", ha espetado el de Campanas, al que la derrota en Sevilla no le ha creado "ninguna duda" porque "no podemos pensar que vamos a estar todo un campeonato sin inconvenientes. Vino la primera derrota en el sexto partido. El recorrido me parece interesante y no le doy más importancia. Tenemos interiorizado que estas cosas pueden pasar porque es fútbol, vemos que le ha pasado a otros equipos con tantas aspiraciones como el Córdoba y entra dentro de lo normal".

Eso sí, ahora ese tropiezo hace que el duelo ante el filial de Cádiz sea una pequeña final ya para los blanquiverdes: "Me gusta que haya mucha exigencia porque hemos venido a que nos exijan y exigirnos. Sabemos que es un lugar exigente y no hay tregua. No hay vuelta atrás ni excusas. No hemos ganado, podemos perder, pero seguimos nuestro camino y esto va a ser una tónica durante todo el año porque no creo que un equipo se vaya a escapar, sino que va a haber mucha competencia hasta el último día".

Pero ahora la parada es ante un Cádiz B formado por "chavales jóvenes y con buen futuro" ante el que por el hecho de jugar en casa "tampoco nos tenemos que volver locos, pero el equipo tiene que seguir creciendo en todos los aspectos, y lo que hace falta es que acertemos". "Hay veces que sacas tres puntas y es peor que si sacas uno, porque hay menos espacios y quizás eres menos ofensivo", ha insistido un Enrique Martín que quiere que el CCF arranque "con intensidad y darle un ritmo muy alto desde el primer instante".