Miguel de las Cuevas lo tiene claro. La temporada es larga y el Córdoba CF acabará estando arriba. Así lo ha comentado el alicantino en sala de prensa, después del segundo entrenamiento de la semana del conjunto blanquiverde, que ya piensa en el duelo ante el Cádiz B del domingo (El Arcángel, 18:00).

"Es el comienzo y ninguna categoría es fácil. Nosotros lo sabemos desde el primer momento, sabemos cuál es el objetivo del club y hay que hacer un balance desde la pretemporada. Somos 20 jugadores nuevos, el cuerpo técnico nuevo. Llevamos unos 15 partidos y sólo una derrota. Ojalá tardemos otros 15 partidos en tener otra derrota. Es curioso que el equipo en buenos partidos como Badajoz y Sevilla no ha ganado, porque hemos hecho otros peores y hemos ganado", ha analizado el mediapunta.

De las Cuevas tiene claro que "esto es muy largo y cada vez vamos a mejor, la sintonía es buena pero sólo vale ganar", además de reseñar que "equipos como el Nàstic o el Majadahonda, que han descendido, les está costando como a nosotros", pero cree que "cuando el equipo una sus piezas y nos compenetremos, va ir para arriba.

En referencia a la primera derrota de la temporada, la sufrida ante el Sevilla Atlético, De las Cuevas ha comentado que "cuando mejor teníamos el partido y parecía que podíamos ganar, en una acción aislada nos meten el segundo gol y lo perdemos", por lo que cree que "tenemos que buscar equilibrio y tenemos claro que en El Arcángel tenemos que salir a ganar, sea con un filial o con quien sea", pensando ya en el duelo ante el Cádiz B, pues "hay que hacerse fuerte aquí y el partido del domingo es básico para seguir escalando y estar arriba, que es lo que queremos al final de la temporada".

Acerca del desequilibrio que a veces se observa en el equipo, De las Cuevas lo ve como algo normal a estas alturas. "Cuando arriba creas más ocasiones, normalmente te crean más, y al revés. Es el equilibrio que hay que buscar. Nosotros tenemos que priorizar la defensa y volver a la senda de no encajar, pero también con el objetivo de crear ocasiones", ha opinado el veterano jugador cordobesista, que ha asegurado además que "esta semana le hemos dado otra vuelta a eso y esto es trabajo de todo el equipo, no solo de la defensa".

Al centrocampista blanquiverde también se le preguntó por la dificultad de conseguir victorias, pese a la condición de equipo grande que el Córdoba CF tiene en Segunda B. En ese sentido, Miguel cree que "en todas las categorías cuesta ganar y al final la gente se queda con el resultado, que es lo que te da la confianza y los puntos".

Ahondando en esa idea, después de mucho años en el fútbol, el alicantino piensa que "cada vez me doy cuenta que cuesta más ganar, pero en todas las categorías; cada vez hay más medios y preparación en todos los equipos. Cualquier equipo tiene sus armas, sus argumentos, y no te vale llegar de Segunda para ganar en esta categoría. Se ha igualado todo y cada partido tenemos que dar lo mejor de nosotros. Cada vez cuenta más el acierto en las áreas, hacer gol y que no te hagan".

En lo personal, mejoría progresiva

En cuanto a su acoplamiento en el equipo, De las Cuevas ha reconocido que "sí que es verdad que por mi estilo me gusta más estar en contacto con el balón, pero yo lo que quiero es ganar, quiero ascender con el Córdoba, para eso me quedé encantado. Vengo cada día con esa ilusión de intentar ascender, de pasarlo bien en este campo y en este club, y si para ganar tengo que estar todo el partido sin tocar el balón, pues no me importa".

El centrocampista del Córdoba CF ha reconocido que su mejor versión está por llegar, pero cree que "es bueno que falte lo mejor de mí porque el año pasado también me costó entrar y luego la verdad es que me encontré bien durante todo el año". "Estoy esperando a que llegue el primer gol para tener esa confianza personal, pero creo que poco a poco seguramente estaré mejor", ha apuntado De las Cuevas, que ha explicado además que tuvo "una pequeña lesión de tobillo después del primer partido que me ha hecho estar renqueante, esta semana tuve más minutos y me encontré mejor. Espero estar esta semana al 100% y dar mi mejor versión, que al final va a llegar. Soy un jugador que de principio me va costando pero en el momento en que coja la forma voy a estar bien".

Un ambiente "diferente"

A Miguel de las Cuevas se le ha preguntado también por cómo vive el vestuario la situación institucional creada en el club, algo que ya pasó el curso pasado y que terminó afectando en la caseta. "El ambiente del año pasado es totalmente diferente al de este. El equipo ahora mismo está centrado en el fútbol y el año pasado independientemente de los partidos se pensaba en otras cosas. Este año para nada, vamos al partido pensando 100% en ello. Los chavales están dando una energía positiva muy buena y en ningún momento están pensando en lo que hay alrededor", ha asegurado.

Tras vivir situaciones complicadas en algunos de los equipos por los que ha pasado, De las Cuevas relativiza los problemas que vive la entidad blanquiverde. "En todos los clubes se cuecen habas. Cada uno tiene su historia, su gente, su presidente y su junta. Sí que es verdad que lo del año pasado no lo he vivido nunca. No hablar tanto de fútbol como de cosas externas, que al final te afectan y te pesan. Pero este año no estamos en eso, la gente nueva que ha venido no sabe nada del año pasado y está limpia", ha asegurado.

Y es que tiene claro que "el Córdoba es un club especial pero lo sabíamos. Yo me he quedado después del año pasado y no me pilla de nuevas. Al Córdoba hay que quererlo como es. También es un club especial para lo positivo. Salir a este campo o el otro día en Sevilla y ver el apoyo de la gente, eso también hay que recalcarlo".