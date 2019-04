Andrés Martín es la sensación del momento en el Córdoba CF, la única alegría de una temporada para olvidar. Quizás por eso ha sido la imagen elegida por el club blanquiverde para dar promoción al trascendental partido de este domingo ante el Lugo (El Arcángel, 18:00). El joven de Aguadulce (Sevilla) ha protagonizado el cartel anunciador, junto al máximo goleador de la historia de la entidad, Manolín Cuesta, pero también un vídeo que el CCF ha hecho público este jueves.

"Con tanta gente, el Córdoba se va a quedar en Segunda, porque es un equipo muy grande en España", ha comentado Andrés, reconociendo a su vez que la institución se encuentra "en un momento complicado". Con todo, el atacante, fijo en los esquemas de Rafa Navarro como antes lo fue también para Curro Torres, recuerda que "todos mis compañeros están comprometidos al cien por cien y vamos a sacar esto adelante".

El futbolista hispalense ha comentado que "pisar El Arcángel, jugar con nuestra gente es todo, porque cuando el estadio ruge el equipo lo nota". "En El Arcángel no creo que jueguen sólo once", ha insistido Andrés Martín, un factor clave que el Córdoba debe intentar aprovechar el domingo en la final ante el Lugo. La escuadra gallega es la que marca ahora mismo la frontera con la permanencia, con ocho puntos más que los blanquiverdes.

Con los pies en el suelo ante los rumores

"El Córdoba es el equipo que me lo ha dado todo, el club que ha confiado en mí", ha apuntado el zurdo, que ya está en la agenda de varios clubes de Primera División, si bien tanto él como su agencia de representación se mantienen centrados en ayudar al conjunto blanquiverde a salir del pozo de la clasificación de LaLiga 1|2|3.

Unos cantos de sirena que, con apenas una veintena de partidos en la categoría de plata, Andrés Martín no quiere que le afecten lo más mínimo: "Mi padre siempre me dice lo mismo: que trabaje, que no me crea lo que soy, que al final estoy aquí, pero que hace un año no me conocía nadie, y que si llego algún día, ojalá que sí, pues que tenga siempre los pies en el suelo, no me crea más que nadie y que siga con la misma humildad que siempre". Una receta, sin duda, más que acertada.