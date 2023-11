Iván Ania: "Tenemos que ganar siempre y es lo más difícil en el fútbol"

Iván Ania, el técnico del Córdoba CF, no es amigo de las excusas y ni siquiera las bajas que esta semana acumula su equipo sirvieron de pretexto para eludir el deber de ganar que su equipo tiene este sábado en la visita al Atlético de Madrid B. El asturiano prefirió tomarse con filosofía la situación del equipo y apuntó a esa necesidad de sumar los tres puntos después de encadenar dos empates para reforzar el ambicioso objetivo que tiene el club.

"Cuando hay bajas es más fácil hacer la alineación. El día del Málaga fue la más difícil, porque estaban todos, menos Adri e Iván, pero tenía la sensación de que el que jugara lo iba a hacer bien. Durante la semana tengo más o menos una idea, pero esa semana fue la que más dudas me generó porque todos estaban a muy buen nivel en los entrenamientos", recordó el técnico cuando se le consultó por la situación del equipo.

La principal duda se centra en la apuesta de Ania en el lateral izquierdo, donde podría estrenarse como titular Álex López o ubicarse Gudelj. "Tenemos las dos alternativas. Tenemos a Álex que puede actuar ahí sin problemas, pero también puede hacerlo Dragi, que no es una posición desconocida para él. En el Cádiz jugó ahí y es una posición no natural, pero sí que la conoce", comentó el ovetense.

Cuestionado por la necesidad de ganar para volver a la dinámica positiva, Ania recordó que la exigencia es la misma en cada encuentro. "Ganar tenemos que ganar siempre, si queremos estar arriba. Eso es lo más difícil que hay en el fútbol, el tener que ganar todos los domingos, pero es lo que tiene el tener un objetivo ambicioso. Es cierto que, si haces un balance general, las sensaciones son mejores que los puntos que llevamos, se nos fueron puntos, pero ya te digo que salimos a ganar en todos los campos. Luego unas circunstancias u otras marcan los partidos. En Málaga lo normal es que ganes y ahí tienes esa sensación de que perdiste dos puntos. Ante el Ceuta, para mí es un partido alocado en el que cualquier de los dos podría haber ganado. Si hubiéramos ganado no era injusto, pero tampoco si hubiéramos perdido", razonó el técnico.

Para acercarse a esa victoria ante el filial del Atlético de Madrid, Ania aseguró que tienen "una idea clara de lo que queremos en el partido", señalando que para ellos "es fundamental dejar la portería a cero". "El Atlético B no juega a ida y vuelta pero pueden hacerte daño en transición ofensiva, por la velocidad de Abde o Diego Bri. Les falta El Jebari, que también es muy rápido y desequilibrante. Ese tipo de partidos no nos interesa, no nos sentimos cómodos defensivamente. No tienes el control del partido y nosotros preferimos tener el balón, que lleguemos a generar situaciones en el área rival a través de acumular muchos pases y así estamos más ordenados si no se termina bien la jugada", añadió.

La vuelta de Diarra

Ania se refirió también a la única nota positiva en el balance de altas y bajas para este partido, que es el regreso tras sanción de Diarra. "Para nosotros es un jugador muy importante. Está en muy buen momento de forma, tiene un despliegue físico enorme y con balón es un jugador muy capacitado que además tiene llegada al área rival. No me quejo cuando tengo bajas pero está claro que el otro día la notamos", aseguró el técnico.