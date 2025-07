La incertidumbre se apodera de los vecinos de Santa Ana de la Albaida tras el incendio de Córdoba: "Esperamos volver hoy a casa"

Cuando Lola empezó a ver una larga columna de humo desde su domicilio, se echó a temblar. Desde su casa, muy céntrica en el barrio de Santa Ana de la Albaida, veía claramente cómo las llamas estaban muy próximas. Estaba sola. Fuera, su marido Javier, que había salido un momento, ya no podía volver a entrar porque la policía había cortado el acceso por motivos de seguridad. "No podía coger al perro porque estoy operada de la espalda, me puse muy nerviosa y me dio un ataque de ansiedad", ha relatado la vecina, ya a salvo y a la espera de poder volver a su domicilio lo antes posible.

Fue todo "muy traumático". Sirenas, megafonía, vecinos saliendo desesperados con lo puesto y sosteniendo como podían sus mascotas. A partir de las 19:00, cuando el incendio comenzó en las inmediaciones del castillo de la Albaida, la tranquilidad de la Sierra de Córdoba y la vida de los vecinos de la zona se vio totalmente alterada. "Nos alarmamos mucho, solo pudimos coger a Nico (su perro) y hemos pasado la noche en casa de nuestra hija", han comentado Lola y Javier.

Pese a que no se han tenido que lamentar daños humanos y, por el momento, tampoco materiales, las últimas horas de los cerca de 500 vecinos que fueron desalojados han sido angustiosas. Este mismo miércoles, todos han podido volver ya a sus domicilios a excepción de los vecinos del barrio de Santa Ana de la Albaida, donde hay 60 viviendas y 180 personas afectadas. Y es que, el peligro acecha pese a que el perímetro del fuego esté controlado.

En la calle Rafael Rivas Gómez con la carretera de Trassierra, muy próximo a la zona del incendio, se ha ubicado desde el pasado martes el punto de información delas administraciones. Es la zona de reunión de los afectados, quienes, desde la mañana de este miércoles, se han concentrado para conocer al detalle el avance de la situación. A eso de las 12:00, mientras montaban un pequeño refugio para amenizar la espera, los cuerpos de seguridad han habilitado una "ventana" para que los afectados pudiesen ir a sus casas a por enseres más esenciales.

"La policía llegó a nuestra casa diciendo que había que salir ya, no nos dejaron coger nada. Teníamos mucha preocupación porque desde el piso del familiar donde hemos dormido, a las 01:30, vimos cómo las llamas se reactivaron", ha explicado Jiménez, vecino de Santa Ana de la Albaida afectado, justo antes de volver a su domicilio a "por la medicación crónica" suya y de su mujer Rafaela. El perro, eso sí, lo han podido dejar en una residencia canina.

Con mucha incertidumbre y la esperanza de que las llamas no alcanzaran su vivienda, Sandra ha regresado con el resto de su familia tras haber visitado la casa de Santa Ana de la Albaida tan solo unos minutos para coger lo indispensable: "No pudimos coger a los animales, pero, por suerte, están todos bien. Hemos podido subir junto a la policía, y rápido, hemos abierto las puertas a los animales y les hemos puesto agua y comida", ha señalado la vecina, quien ha advertido que "al corralón de las ovejas sí han llegado las llamas", aunque desconoce si hay alguna afectada.

En su caserío viven gallinas, perros, ovejas y otros muchos animales que han pasado una noche que pudo haber acabado en tragedia. A simple vista, eso sí, "están todos bien", ha indicado Sandra a sus familiares con bastante alivio. Ellos han podido pasar la noche "en casa de unos amigos". Otros vecinos de la zona, sin embargo, no han tenido tanta suerte. Son varios los afectados que han pasado la noche en sus coches aparcados en la calle Rafael Rivas Gómez.

En concreto, casi una veintena de vecinos han dormido en sus vehículos personales. Como Ángel Marto, son muchos los que han lamentado "la falta de información" administrativa: "Los que vivimos en el Camino Viejo de Santa Ana hemos dormido aquí y ahora nos estamos enterando de que el Ayuntamiento ofrecía alojamiento. Estábamos aquí con mantas algunos y nadie se acercó a decirnos que teníamos esa opción", han denunciado varios vecinos.

Los vecinos de Santa Ana de la Albaida, esperando indicaciones de las administraciones. / Miguel Ángel Salas

El Ayuntamiento de Córdoba ofreció a los vecinos la posibilidad de pasar la noche en los hoteles Averroes, Lucano y en el Centro de Emergencias. De hecho, como ha defendido la delegación de Servicios Sociales, "se les ofreció a todo el que preguntó y hasta cinco familias se alojaron". Por ejemplo, hubo una familia que durante el desalojo se marchó al cine de verano y, a la vuelta, pensando que podrían dormir en casa, se encontraron con el acceso cortado y acabaron alojándose en el hotel Averroes.

Entre el mosqueo de algunos vecinos, otros como Juan Manuel, pasan las horas más tranquilos. De hecho, a la espera de poder ir a su casa a por sus artículos más necesarios y volver, ha propuesto "hacer un perol para no pasar fatigas, que suficientemente mal lo hemos pasado". Este vecino de Santa Ana de la Albaida ha podido pasar la noche en casa de su hermano. Confía en que, tras la reunión del comité de expertos a las 20:00, a los afectados se les permita acabar con el sufrimiento provocado por un incendio que ha amenazado a toda Córdoba durante horas: "Esperamos volver a casa hoy, que sea lo que Dios quiera".