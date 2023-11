Kike Márquez y su relación con la afición del Córdoba CF: "Me gustaría que pensaran otra cosa de mí"

Kike Márquez no atraviesa un buen momento en este primer tramo de la temporada. El capitán del Córdoba CF, pese a haber hecho tres goles en nueve partidos, anda lejos del nivel que puede ofrecer y ha tenido más protagonismo por los errores que han marcado ciertos partidos que por sus picos de rendimiento. El sanluqueño es consciente de ello y es el primero que hace autocrítica en busca de mejorar, consciente de que en segundo curso en el club se espera mucho más de él.

En una entrevista concedida a La Jugada de Córdoba en Canal Sur Radio, Márquez no escondió las sensaciones amargas que arrastra en estas últimas semanas. "He cometido varios errores en el comienzo de liga y el otro día hice el penalti en el empate del Ceuta. Pero en el día a día estoy más a gusto que el año pasado. En el vestuario hay un buen ambiente, que es súper importante. A nivel personal, claro que me gustaría salir cada domingo del terreno de juego mucho más feliz de lo que salgo, sobre todo de El Arcángel. A partir de ahí, lo que queda es seguir trabajando y tratar de cambiar la opinión del público", expresó Kike.

El capitán del Córdoba CF no eludió ningún tema, ni siquiera su relación con la afición blanquiverde, que tampoco pasa por su mejor momento. "Sí que me gustaría tener otro trato con la afición, que pensaran otra cosa de mí, pero igual yo me he ganado que no estén contentos conmigo. Yo tengo que seguir trabajando y confiar en darle la vuelta a situación para que la gente esté orgullosa de mí. Para mí es importante, pero yo ahí no puedo hacer nada. Si no están contentos conmigo es porque no les convence lo que ven de mí en el campo", indicó el veterano futbolista.

El mediapunta dejó entrever que no atraviesa un buen momento por esas dudas sobre su rendimiento, pero mostró ánimo de revertir cuanto antes la situación: "Yo siento el fútbol de una manera diferente a otras personas y para mí esto es 24 horas al día. Igual no soy de transmitir todo lo que siento en el día a día, pero en casa me paro a pensar, analizo y sé cuándo cometo un error. Lo que toca es intentar mejorar y no cometer errores que nos penalicen".

Esas ganas que tiene de dejar atrás su bache de rendimiento las exteriorizó con su gol ante el Ceuta y una posterior celebración cargada de simbolismo. "Celebré con rabia, tenía ganas de meter gol en esa portería, que hacía tiempo que no lo hacía. Tenía ganas de celebrar", confesó Márquez sobre su diana en la meta de Fondo Sur de El Arcángel.

El irregular momento del equipo

Más allá del plano individual, Kike Márquez habló también de cómo ve al equipo y de las cosas que deben corregir para evitar que se escapen puntos como en las dos últimas jornadas. "No estamos siendo ganadores en el aspecto de controlar el partido. Somos superiores a muchos equipos en muchas fases pero tenemos que mejorar, no permitir tantas transiciones. Es lo que tenemos que mejorar, estar juntos y no permitir tanto, porque no está penalizando mucho y nos está costando puntos", afirmó.

"En Málaga se dio buena imagen, aunque no tiene nada que ver el juego del Málaga al juego del Ceuta. El Ceuta es un equipo súper bien trabajado, muy parecido a nosotros, y nos creó muchos problemas. Creo que tenemos que mejorar en los detalles. Hemos mejorado en el balón parado y ahora creo que nos toca hacerlo en las transiciones. Si lo hacemos, daremos ese paso adelante para meternos donde todos queremos estar", añadió sobre las dos últimas citas ligueras.

Y es que el capitán ve potencial para que el Córdoba cumple con su objetivo de ascender a Segunda División: "Confío en el nivel que hay en el vestuario. Siempre y cuando mejoremos ciertas cosas, el equipo tiene una idea marcada, disfruta y cree en ella. Veo al equipo luchando por el play off. Me gusta lo que veo en el día a día".