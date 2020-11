Asentado en la titularidad, tras ganar la batalla durante la pretemporada a Isaac Becerra y con el particular reto de "devolver la confianza", Edu Frías es uno de los cuatro jugadores del Córdoba CF con pleno de minutos en el primer mes de competición del Subgrupo IV-B de Segunda División B. El cancerbero catalán, ayudado por la "gran labor defensiva" de todo el bloque, apenas ha recibido dos goles en cuatro partidos, siendo ésta una de las claves del buen inicio de curso de un equipo que está invicto y con ocho puntos de 12 posibles, tras ese último tropiezo ante el Recreativo Granada que aún se está jugando en los despachos.

El cancerbero catalán, como no puede ser de otra manera, valora el "gran esfuerzo" que está realizando "el equipo entero", y no sólo los "cinco de atrás", para tener estos buenos números defensivos, que no cree que "sólo sea tarea de los defensas y el portero". Todo a pesar de que Juan Sabas ha contado con los mismos en las cuatro jornadas disputadas, acumulando las variaciones en el once del mediocampo hacia arriba.

"Estamos trabajando bien y cualquier compañero que entre va a sumar igual", recuerda Frías, que hasta el momento no ha recibido gol en casa, ni ante el Lorca Deportiva ni ante el UCAM. El reto ahora es alargar la racha ante el Sevilla Atlético este sábado (El Arcángel, 16:00), nuevamente a puerta cerrada, porque "la portería a cero siempre te ayuda a sumar, un punto lo tienes asegurado". "Pero está claro que somos el Córdoba y tenemos que dar un pasito más para conseguir los tres puntos", ha insistido el meta, consciente de que para alcanzar el máximo objetivo del ascenso no cabe otra.

Este fin de semana tocará hacerlo ante "un equipo joven, que sabemos que es talentoso y le gusta tener el balón", por lo que Edu Frías tiene clara la receta "para poder conseguir la victoria": "Ir a por todas desde el principio". Seguramente en eso habrá insistido Sabas durante toda la semana de entrenamientos, que culminará el viernes después de que este jueves se celebrara una nueva sesión con las únicas bajas de los lesionados Julio Iglesias y Miguel de las Cuevas.