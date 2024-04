Carlos Marín, sobre su renovación con el Córdoba CF: "Estoy tranquilo porque eso se hará"

Carlos Marín lo tiene claro y ve su futuro ligado al Córdoba CF, por mucho que su actual contrato finalice el próximo 30 de junio. El arquero almeriense, que ante el Real Madrid Castilla sumó su decimocuarta portería a cero de la temporada, reafirmó ante los medios de comunicación su deseo de seguir en la entidad blanquiverde, algo que, eso sí, ahora mismo prefiere dejar aparcado para centrarse en la competición.

"Lo más importante es el partido de este fin de semana. Mi objetivo es ascender con el Córdoba CF. La renovación ahora mismo no es lo primordial. Estoy tranquilo porque eso se hará", aseguró con rotundidad Marín al ser cuestionado por su futuro más allá de esta temporada.

Al insistirle en si su continuidad estaría ligada al ascenso a Segunda División, Carlos Marín abrió el escenario a una posible continuidad del club en Primera Federación, demostrando estar muy a gusto en El Arcángel. "Por supuesto que yo quiero seguir aquí y consiguiendo el objetivo que tenemos todos que es ascender. Claro que me veo siguiendo aquí. Estoy cercano a la cifra de 100 partidos en el club, algo que me hace especial ilusión. Desde el primer día en que llegué estoy aquí para hacer algo grande. Conseguir el segundo ascenso lo sería y ese es mi objetivo", afirmó el arquero.

Marín habló también del momento que atraviesa el Córdoba CF y de esa pugna por el ascenso directo con el Castellón. "Está siendo muy exigente porque hay mucha competitividad en los equipos de arriba. El Castellón está bordando la excelencia y nosotros nos mantenemos al acecho. Toca seguir trabajando y seguir creyendo, semana a semana hacer nuestros deberes y a ver si el Castellón tiene un tropiezo", deseó.

El portero reafirmó que "el objetivo es el ascenso, da igual por la vía que sea" y destacó la parte positiva de la persecución al Castellón, que es la consolidación del segundo puesto: "Es cierto que nos hemos puesto en una situación muy buena y queremos pelear por el ascenso directo, es algo lógico y a lo que no vamos a renunciar. Pero es verdad que no dependemos de nosotros, hay un equipo por delante que marca la línea. Todo lo que sea sacar ventaja al tercer y el cuarto, de cara a un posible play off, te puede dar mucho".

Sobre las últimas actuaciones de su equipo, el portero del Córdoba puso énfasis en señalar que ahora todos los equipos sufren para sacar sus encuentros adelante. "Si te fijas en los que están arriba, todos sufren para ganar sus partidos. El Castellón, el Ibiza... sabemos que estos partidos son duros, pero lo importante es que el equipo, aun no estando bien, si no puede ganar, empata y sigue ganando fuera de casa", apuntó. "La dinámica es positiva y hay que valorar lo que estamos haciendo porque ya es muy difícil sumar", añadió.

El error en Mérida

Dentro de esa racha victoriosa de su equipo, la visita al Mérida fue la excepción, en un partido en el que Carlos Marín tuvo quizás el fallo más evidente de una temporada en la que está rayando un nivel sobresaliente. "En Mérida no esperábamos esa reacción del rival y nos cogió de sorpresa. En la acción del 2-2, me sorprende el tiro. Estoy tranquilo porque confío en mí mismo, los de mi alrededor también confían en mi trabajo y en ese aspecto estoy tranquilo", comentó con naturalidad.

Además, sobre el partido ante el Alcoyano de este sábado, Carlos dejó claro lo que esperan. "Es un rival duro, que esperará a que nos equivoquemos. No sé si se meterá atrás o nos presionarán alto, pero será un partido duro, tendremos que cometer los menos errores posibles y cerrar nuestra portería. Seguro que así estaremos más cerca de ganar", apuntó el almeriense.