Un tercio de los abonados del Córdoba CF no acude a los partidos de su equipo

Un tercio de los abonados que tiene el Córdoba CF no acude a los partidos de su equipo en El Arcángel. El dato, llamativo y alarmante a partes iguales, señala que de los 12.675 abonados que la entidad anunció al cierre de su campaña, cerca de 4.000 no hacen uso de su carné con cierta asiduidad, acudiendo al estadio de manera testimonial durante toda la temporada.

Ante tal tendencia, que el Córdoba viene arrastrando desde hace muchas temporadas, en el club blanquiverde se han puesto manos a la obra para llevar a cabo un sondeo que arroje luz sobre los motivos por los que una parte tan considerable de su masa social se mantiene fiel a la renovación de su abono pero luego no hace un uso continuado del mismo.

Los datos hechos públicos por el Córdoba CF hablan de un absentismo del 31% entre sus abonados, algo que la entidad logra compensar en cierto modo por la buena aceptación en la venta de entradas para cada partido, pero que impide que El Arcángel supere la barrera de los 12.000 seguidores de media en lo que va de curso. De hecho, tras 15 partidos como local, esa media se sitúa en 11.842 espectadores, lo que deja el estadio prácticamente en la mitad de su capacidad máxima.

En el presente curso, la mejor entrada de la temporada se produjo en la jornada 18 ante el Real Madrid Castilla, con una asistencia de 15.813 espectadores en El Arcángel, en un partido que se disputó en plenas fiestas navideñas, lo que da una buena idea del motivo que aluden la mayoría de los aficionados que no acuden al estadio a ver a su equipo.

Y es que la razón mayoritaria que el Córdoba ha encontrado entre sus abonados para no acudir a El Arcángel es que buena parte de su masa social vive lejos de su ciudad y no tiene posibilidad de regresar con cierta asiduidad a casa. El club ha conseguido en la última década afianzar una masa social fiel que le permitió hace tiempo instalarse siempre por encima de los 10.000 abonados, pero también tiene esa realidad que señala que muchos de esos fieles pagan su abono cada verano, pero no pueden posteriormente hace uso de él salvo en días contados.

De hecho, otro dato muy llamativo es que solo el 13% de los abonados del Córdoba CF ha acudido a todos los partidos en El Arcángel, que hasta la fecha han sido 15, con cuatro citas todavía por jugarse en el feudo blanquiverde, la más próxima este mismo sábado con el Alcoyano como rival.

Los motivos esgrimidos

Aunque la distancia de buena parte de esos abonados absentistas con Córdoba es el principal motivo que ha encontrado el club, las razones para que haya tanto abonados que no aducen de manera habitual a ver los partidos del Córdoba CF en directo son variadas. Los horarios de los partidos son uno de los motivos más repetidos en este sondeo llevado a cabo por el club. Por lo general, el abonado medio blanquiverde encuentra más facilidad para acudir a El Arcángel en los partidos que se fijan en horario vespertino y en domingo. Ni siquiera la franja matinal de las 12:00 en domingo ha tenido excesivo tirón esta temporada, al igual que los partidos situados en sábado.

Los problemas para acceder al estadio, con la dificultad que supone entrar a El Arenal en días de partido por la concentración de vehículos que se produce, es otro de los motivos que argumentan muchos socios para no ir al fútbol.

Además, las propias deficiencias del estadio también motivan que haya abonados con necesidades especiales por problemas de movilidad que no puedan ir con regularidad al fútbol. Y es que El Arcángel, estadio de titularidad municipal, no cumple prácticamente ninguna de las medidas que las leyes establecen en materia de accesibilidad para personas con discapacidad.

Sea por un motivo u otro, lo cierto es que el Córdoba CF se encuentra con una realidad social complicada, al contar con una importantísima cantidad de abonados que no pueden estar cerca de su equipo de manera habitual. Una situación que, eso sí, deja una lectura positiva que no hay que pasar por alto, y es la fidelidad de ese amplio sector de la afición que no abandona a su equipo bajo ninguna circunstancia pese a tener ya presente cuando renueva su abono que su día a día le impedirá cumplir con el anhelo de acudir a El Arcángel.