Bernardo Cruz, capitán del Córdoba CF: "Aquí nadie va a bajar los brazos"

Ha perdido la titularidad en los dos últimos partidos, tras ser un fijo en las 12 primeras jornadas, pero eso pasa a un segundo plano porque "no hay ningún titular y el nivel de competencia es alto"; y sobre todo por la crítica situación que atraviesa el Córdoba CF. A falta de solo cuatro encuentros no depende de sí mismo para estar en la segunda fase luchando por el ascenso, una situación inesperada, como ha reconocido uno de los jugadores con más galones del plantel, Bernardo Cruz, que tiene claro que, pese a todo, "aquí no se rinde nadie".

El cordobés ha catalogado como "lógico y entendible" el mensaje lanzado el lunes por el consejero delegado de la entidad, Javier González Calvo, que señalaba directamente al vestuario como culpable de la situación. Un dardo que ha tenido continuidad con "un ejercicio de autocrítica" en la caseta con una conclusión muy clara: "Sabemos que debemos dar todos mucho más". Empezando por el partido del domingo ante el Linares Deportivo (El Arcángel, 18:00) porque "no hay nada más allá", pues es un duelo "definitorio".

"El vestuario tiene un sentimiento de revancha y reivindicación consigo mismo; estamos dolidos por la situación en la clasificación", ha incidido uno de los capitanes blanquiverdes, admitiendo que "es el momento de hablar poco y hacer mucho" para intentar virar esta mala dinámica de resultados. "A nivel colectivo competimos bien, pero a nivel individual tenemos que subir nuestras prestaciones", ha continuado Bernardo, que en su rueda de prensa se ha detenido de manera insistente en la necesidad de que cada futbolista dé un paso al frente.

Palabras de González Calvo: "El mensaje que nos llega es lógico, entendible y lleva toda la razón, porque es el momento de afrontar con valentía esta situación. Los jugadores estamos dolidos por la dinámica y decepcionados por estar a estas alturas como estamos en la clasificación, hemos hecho un ejercicio de autocrítica y sabemos que debemos dar todos mucho más".

¿Qué le está fallando al equipo en el último mes? "Nos está costando encontrar esas últimas zonas de peligro y llegadas para generar peligro al rival, y después tenemos que subir nuestro rendimiento para que se vea reflejado en goles, portería a cero, rendimiento... tanto en ataque como defensa, porque todos somos responsables. Tenemos que subir el nivel, siendo autocríticos, sabiendo que no nos está dando con lo que estamos haciendo ahora; si lo hacemos, el equipo se va a ver beneficiado y los resultados van a ser positivos, con el poco margen que sabemos que queda, porque el domingo es un partido determinante".

¿Cómo encara el vestuario el duelo ante el Linares? "Tiene un sentimiento de revancha y reivindicación consigo mismo; estamos dolidos por la situación en la clasificación, porque estamos, siendo realistas, donde no nos esperábamos estar, y creo que ha sido positivo el ejercicio de autocrítica que hemos hecho, porque sabemos que debemos dar mucho más. Hay un grupo humano fantástico y da gusto que cada uno asuma la responsabilidad que tiene, dé la cara y ojalá el domingo se vea reflejado lo que es el grupo. El domingo es el día del juicio para que aparezcan los grandes futbolistas que hemos venido a proyectos así porque podemos hacer mucho más; estoy seguro de que vamos a dar la mejor versión de nosotros mismos".

Los fallos en partidos clave. "Sí, se tiene la sensación de haber dejado escapar partidos que eran más tres sí o sí y, como somos realistas, sabemos que ya no hay margen. Solo tenemos un objetivo, Linares, y no hay más allá del domingo; no existe más allá del Linares, un partido que estamos preparando muy bien y confío en que se vea reflejado en el resultado".

Es el choque de la temporada. "Lo afrontamos como un partido determinante, en el que no hay más allá, no podemos pensar todo el día en eso, pero todos somos conscientes de que es definitorio, el que te va a poner en situación: quedan tres partidos y vas a luchar por esto, por esto o por esto. Queremos estar en la pelea por lo máximo, nadie pensaba que íbamos a estar en esta situación, tenemos rabia y sabemos que no existe nada más allá del domingo".

¿Cómo se cierra esta crisis? "Haciendo en el campo, cada uno a nivel individual, y mostrando nuestra mejor versión, porque ya lo hemos hecho; tenemos que subir el nivel, porque a raíz de que los jugadores, que somos los responsables de esta situación, volvamos a nuestra mejor versión... El equipo compite y sabe a lo que juega, pero hay que mejorar de forma individual para que se beneficie el equipo y los resultados van a llegar. A día de hoy se está viendo que no nos está dando, pero hay que asumir la culpa cada uno y asumir con responsablidad y profesionalidad que debemos dar mucho más".

¿Es una situación idéntica a la vivida con Sabas? "No porque como grupo, en el campo, se está dando una imagen de que sabemos a lo que estamos jugando, con unas lineas muy definidas por el entrenador y somos los jugadores los que tenemos que dar un paso al frente y darle sentido y rendimiento a lo que trabajamos durante la semana, porque se entrena con concentración y confianza, pero a eso le damos sentido el domingo los jugadores con los resultados y para eso hay que ponerse las pilas y ganar. Los jugadores lo tenemos todo, no hay ningún tipo de excusa ni justificación, y es una pena que no se le esté dando ese sentido a nivel de resultados, porque se entrena con una profesionalidad que da gusto y, humildemente, he estado en equipos de Segunda que es difícil encontrar como trabajamos aquí. Hay que intentar hacerlo bien con los resultados, y eso lo tenemos que dar los jugadores, tomando cada domingo como una reivindicación personal".

¿Qué ha pasado para perder la fortaleza del primer mes con Pablo Alfaro? "Todos tenemos ganar de volver a ser ese equipo que nos dio una armonía en ataque y defensa que necesitábamos y queremos recuperar. Siendo conscientes de que todos fallamos, en los últimos partidos nos están costando los partidos errores individuales, los primeros míos cuando he estado, y eso nos está lastrando. Individualmente tenemos que saber que tenemos que mejorar nuestras prestaciones para que el equipo se vea beneficiado. Antes no cometíamos errores y con equipos que cada vez lo ponen más difíciles, es donde por cuestión de detalles se está decantando la balanza. Pero no hay más margen, hay que tener la mente limpia, saber que somos capaces de asumir los errores y tirar para adelante porque hay muchas cosas en juego, y esos errores nos tienen que marcar en positivo y desde eso saber que el domingo tenemos una oportunidad para reivindicarnos".

Toca hacer un pleno al 12... y esperar. "Nos vemos con fuerzas, aquí no se rinde nadie; esas fueron las primeras palabras del míster y lo tenemos todos claro, no se van a bajar los brazos, porque en estos momentos tenemos que sacar lo mejor de sí mismos, porque tenemos fuerzas para ello. No hay tiempo de lamentos y estamos con fuerzas para buscar en esos errores que nos han lastrado las cosas buenas que hacíamos antes".

¿Qué le ha pasado al equipo para caerse en el momento clave? "Hemos encajado goles que han sido pequeños errores individuales o de concentración, y luego nos ha faltado tener esa personalidad con balón, buscar a esos jugadores de creación y con ese punto que da al equipo pausa y seriedad, como hicimos en el campo del UCAM. Tenemos que buscar esas sensaciones y esa personalidad, y por ahí debemos ir; es nuestro objetivo y lo estamos trabajando para saber que tenemos que mejorar esas prestaciones".

Un mensaje para la afición. "En peores momentos nos hemos visto; el club ha estado en alguna situación catastrófica y de peores hemos salido porque hay fuerza, hay sangre y pasión. Nadie baja los brazos y a ver si somos capaces de estar entre los tres primeros a partir del domingo, no hay nada más allá del domingo".