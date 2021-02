El Córdoba CF ya no depende de sí mismo para estar entre los tres primeros

El Córdoba CF ya no depende de sí mismo para acabar la primera fase de la temporada en Segunda B entre los tres primeros del Subgrupo IV-B, que son los equipos que seguirán en la lucha por el ascenso ya con la plaza para la Primera RFEF asegurada. A falta de cuatro jornadas, la derrota frente al Sevilla Atlético ya tiene su primera y grave consecuencia, pues ni siquiera un pleno al 12 en lo que resta puede garantizar al conjunto blanquiverde cumplir con el objetivo mínimo.

Llegados a esta situación, y más allá del análisis interno obligado, parece claro que el único camino que queda por tomar es no mirar más allá del siguiente partido, e intentar sumar el mayor número de puntos posible. Ganar y esperar pasa a ser la ecuación. Porque con solo cuatro duelos directos entre los cinco aspirantes al podio final, la mitad con el CCF de protagonista, los cuatro equipos que están por delante de los cordobesistas en la tabla están en disposición de alcanzar esa puntuación máxima de 32 tantos.

Un tope que los blanquiverdes lograrían ganando sus cuatro encuentros, empezando por el primero ante el líder, el Linares Deportivo, del próximo domingo (El Arcángel, 18:00). Luego llegará una semana de parón antes de encarar las tres últimas jornadas, que para el Córdoba son las siguientes: Real Murcia de nuevo en casa, El Ejido a domicilio y el epílogo de la primera fase ante el Betis Deportivo nuevamente de local. De esta manera, el pleno cordobesista restaría tres puntos en su carrera a linarenses y béticos.

Precisamente dos conjuntos que protagonizarán uno de los dos duelos directos más pendientes. El otro tendrá también al filial verdiblanco, ante su homólogo sevillista. El problema es que sea cual sea el resultado que se dé en esos dos encuentros, si los tres -y el UCAM Murcia, que tiene un calendario más plácido- cumplen en el resto, quedarán siempre por delante del CCF por el colchón obtenido después de la jornada del pasado fin de semana y ese tropiezo en el Estadio Jesús Navas que deja en manos de otros el futuro de la entidad de El Arcángel en la competición.

Otra serie de cuatro sin ganar

Tras la derrota por la mínima ante el Sevilla Atlético, el Córdoba ha repetido, casi calcado, la racha negativa firmada en la primera vuelta de esta primera fase que se llevó por delante a Juan Sabas. Los blanquiverdes, como entonces, acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria, con un paupérrimo 2 de 12 que ha complicado en exceso su futuro en la competición. La diferencia con aquel momento es que ahora nadie mira al banquillo y Pablo Alfaro tiene garantizada su continuidad hasta final de curso.

Esta segunda depresión arrancó con el tremendo fallo en casa ante el Yeclano Deportivo (1-2) y tuvo continuidad luego con los empates ante el UCAM Murcia (1-1) y el Recreativo Granada (1-1) hasta el tropezón del domingo ante el primer filial nervionense (1-0). Así, en lo que va de segunda vuelta, solo el colista Lorca (0-1) ha sucumbido ante una escuadra cordobesista que suma tres puntos menos, en la comparativa con lo hecho en la primera vuelta de este Subgrupo IV-B, cuando ganó en Yecla.

La crisis entonces arrancó con la igualada ante los universitarios (0-0) y siguió con la equis in extremis del segundo equipo del Granada (1-1), para luego enlazar dos derrotas, primero ante el Sevilla B (1-2) y luego ante el Linares (2-0). Fue entonces cuando el club, sustentado en los malos resultados, pero con el sostén de una imagen aún más pobre, optó por destituir a Sabas y dejar las riendas a Alfaro. Cambio que tuvo una arrancada notable, incluso en la Copa, pero que ahora ha virado igualmente hacia el caos, aunque esa leve y a todas luces insuficiente mejoría de las sensaciones frene cualquier movimiento.

De hecho, solo cabe confiar en que el CCF sea capaz de ampliar, con un partido más, el 7 de 9 con el que alcanzó el ecuador de esta fase inicial de la campaña. Es la única manera de seguir manteniendo la esperanza en conseguir los objetivos, aunque para ello haya que estar ya pendiente de lo que ocurra en otros campos… Pero es lo que se ha ganado este equipo incapaz de mantener una buena regularidad.

De Ródenas a la autovía

La visita a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios dejó un par de detalles centrados solo en la plantilla, a añadir al resto. El primero fue el debut, y como titular, de Alberto Ródenas, que eleva ya a 28 los futbolistas utilizados por el Córdoba en apenas 14 partidos del torneo liguero. El atacante actuó como segundo delantero, cerca de Piovaccari, lo que amplió mucho la distancia entre líneas y obligó a jugar más directo que de costumbre. Tuvo una ocasión con un remate a la media vuelta y acabó siendo sustituido por Djak Traoré para ajustar el 4-4-1 tras la expulsión de Alberto del Moral.

Los que no jugaron en tierras sevillanas fueron Luismi y Álex Meléndez, que cerraron la convocatoria cubriendo las ausencias de Javi Flores y Carlos Valverde, que unida a la baja por lesión de Jesús Álvaro dejaban solo 18 profesionales disponibles. Ante tal situación, ambos jugadores tomaron rápido carretera y manta para llegar a Córdoba con tiempo para participar en el choque del filial ante el San Roque de Lepe. De hecho, ambos formaron parte del once de Germán Crespo y completaron los 90 minutos, pero no pudieron evitar el primer revés del B tras seis jornadas consecutivas sumando.